Descubren una plantación de marihuana en el restaurante chino de un pueblo de Granada

Un restaurante de comida china por fuera y una plantación de marihuana con cerca de un millar de plantas por dentro. Esto es lo que ha descubierto la Guardia Civil en un municipio del Área Metropolitana de Granada gracias a la Operación Fuyu, que se ha realizado de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril. Por estos hechos, una persona ha sido detenida acusada de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de droga y otro delito de defraudación de fluido eléctrico.

Una investigación contra un narco chino

Durante la investigación que la Guardia Civil seguía contra un presunto narcotraficante de nacionalidad china hubo una coincidencia con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril, cuyos agentes también investigaban a este mismo individuo. Ambos cuerpos decidieron unir esfuerzos y fruto de ellos ha sido el descubrimiento de 814 plantas de cannabis en el sótano del restaurante y la detención de este individuo.

La fase de explotación tuvo lugar el pasado día 25 de octubre. Los agentes registraron el edificio que alberga el restaurante y para acceder al sótano donde se encontraban las plantas de cannabis tuvieron que remover todo el mobiliario del local hasta encontrar en la sala un butrón oculto detrás de una mesa.

Un sótano oculto con la plantación de marihuana

En el sótano los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, localizaron 814 plantas de cannabis sativa en distintas fases de floración y, con la ayuda de técnicos de Endesa, una doble acometida a la red eléctrica que estaba consumiendo 160 amperios, el equivalente a unas 50 viviendas unifamiliares.

En la operación también participaron agentes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y descubrieron que el detenido tenía empleado a un cocinero sin contrato alguno.

Esta operación antidroga, no obstante, no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.