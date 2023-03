La Diputación de Granada premia al Ayuntamiento de Cúllar Vega por su banco municipal de material ortopédico

El Ayuntamiento de Cúllar Vega, localidad del Área Metropolitana de Granada, ha recibido una mención especial en los Premios Social-Dipgra de Buenas Prácticas en Servicios Sociales, que acaba de entregar la Diputación de Granada, por la puesta en marcha de un banco municipal de préstamo y donación de material ortopédico.

La localidad puso en marcha el pasado mes de septiembre este banco de material ortopédico, gracias al cual sus vecinos pueden prestar o recibir desde andadores hasta muletas, pasando por camas articuladas o sillas de ruedas.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, y la concejal de Bienestar Social, Elvira Ramírez, han recibido de manos del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, este reconocimiento.

Gracias a este nuevo servicio de préstamo y donación de material ortopédico, una iniciativa de las concejalías de Servicios Sociales y Salud de este municipio, “desde el Ayuntamiento prestamos a nuestros vecinos todos aquellos productos de apoyo que por la circunstancia que sea necesiten utilizar para poder seguir haciendo las actividades de su vida cotidiana”, ha explicado la concejala de Bienestar Social, Elvira Ramírez.

Para solicitarlo, las personas interesadas pueden dirigirse al área de Servicios Sociales, y con la mayor brevedad posible se realizan las gestiones pertinentes para la entrega del material ortopédico. “Además, todas aquellas personas que quieran donarnos material ortopédico que ya no necesiten pueden avisarnos, y pasamos a recogerlo en su domicilio para ayudar a otros vecinos”, destaca la edil.

“Posteriormente, cuando ya no lo necesitan o finalizan su tratamiento, pueden devolvérnoslo para que podamos prestar ese material a otras personas que lo necesiten, porque el SAS no se lo financie o porque no tengan recursos económicos suficientes”, ha apuntado Ramírez.

El alcalde de Cúllar Vega ha agradecido a la Diputación de Granada este reconocimiento, “que nos ayuda a seguir trabajando en esta misma línea para ayudar a nuestros vecinos que más lo necesitan”.