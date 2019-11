Fernández-Sanz, exalcalde Otura (Granada), absuelto del delito de prevaricación

Ignacio Fernández-Sanz (PP), exalcalde de Otura, ha sido absuelto del delito de prevaricación por el Juzgado de lo Penal 4 de Granada. Fernández-Sanz se enfrentaba a la solicitud de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación por la tramitación para construir dos aulas escolares.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, absuelve al exalcalde al considerar que no han quedado "suficientemente acreditados" los hechos de la causa, en la que además debe primar la presunción de inocencia.

En el juicio, celebrado el pasado 6 de noviembre, el exalcalde recordó que esa ampliación del centro educativo se iba a hacer con la Junta, con la que finalmente no hubo acuerdo, por lo que el Ayuntamiento decidió construir al menos dos aulas para evitar las anunciadas protestas del AMPA, que dijo que los alumnos no irían al colegio si no se ampliaba.

Fernández-Sanz apuntó que del proyecto se encargaron los concejales de Economía y de Urbanismo y que las obras empezaron y acabaron sin reparo alguno del arquitecto municipal, la Intervención o la secretaría del Ayuntamiento.

"Creo que era una obra menor que no necesitaba más", ha añadido el procesado, que recalcó que no tuvo "participación directa" en el expediente de las obras para las aulas, que se hicieron, pagaron y funcionaron hasta que el mismo ayuntamiento pero con un gobierno del PSOE denunció esta y otras cuatro obras.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia del Ministerio Público por unos hechos que sucedieron entre julio y septiembre de 2011. El entonces alcalde de Otura presuntamente adjudicó a una empresa "de forma directa" y sin la preceptiva oferta pública las obras de construcción de dos aulas presupuestadas en 85.196 euros más IVA.