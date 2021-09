Las Gabias dice que la apertura del consultorio de Híjar depende de la Diputación de Granada

La apertura del consultorio de salud de Híjar depende de que la Diputación de Granada certifique el final de las obras. Así ha respondido la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba después de que el PSOE criticara el cierre del mismo. La regidora recordó en una nota de prensa que las obras del centro se acometieron con cargo a una subvención de la institución provincial, y que esta quien debe validar que el edificio está acabado para que Salud pueda reabrir sus puertas, por lo que lamentó "la farsa montada por el PSOE para intentar engañar a los vecinos acusando a la Junta de Andalucía de tener olvidado el municipio. Hasta que Diputación no haga sus deberes, no se le podrá comunicar a Salud la finalización de los trabajos", sentenció.

Las obras se acometieron de urgencia por parte del consistorio a fin de no perder la subvención con la que contaba el centro donde se encuentra el consultorio ubicado en Híjar, explicó el PP en un comunicado. Una subvención de la Diputación provincial del año 2007 que expiraba y que, según Sádaba, ha sido "una situación surrealista de parálisis durante años por parte del ayuntamiento de Las Gabias que ha costado a los vecinos más de 24.000 euros anuales por el alquiler de otros espacios que prestaban dichos servicios públicos".

Las obras del centro de salud arrancaron tras tomar posesión el actual equipo de gobierno en junio de 2019: "Comenzamos a desatascar este proyecto a fin de no perder el dinero ya que, si no la hacíamos, Entrena iba a eliminar la partida presupuestada al superar el Plan de Obras y Servicios el tiempo establecido para su ejecución". Sádaba de hecho pone sobre la mesa que fue Diputación quien licitó y adjudicó el proyecto y tiene que ser quien certifique ahora la conclusión del mismo: "No disponemos de los certificados de instalaciones que requiere la inspección de Sanidad de la Junta de Andalucía para poder abrir el consultorio de médico y ponerlo a disposición de los vecinos de Híjar".

"No podemos permitir que vengan más visitantes del partido socialista al consultorio de Híjar para reclamar su apertura. Tienen que ir a la calle periodista Barrios Talavera. Que llamen a la puerta de Pepe Entrena y le soliciten los certificados de instalaciones para poder poner en marcha este consultorio cuanto antes", añadió.

Este asunto será llevado por el grupo del PP en la Diputación de Granada al próximo pleno. La portavoz en la institución, Inmaculada Hernández, anunció la iniciativa y preguntará por "esta dejación de funciones y por este intento burdo de engañar y confundir a los vecinos del municipio". Se refiere así a la visita la pasada semana de la parlamentaria socialista María José Sánchez Rubio "que vino a engañar a los vecinos, tapando las vergüenzas de su jefe, el presidente de la diputación, de quien depende un simple papel para que la Junta de Andalucía pueda acometer la reapertura del consultorio. Es de risa que el jefe de los socialistas mande a los socialistas a esta localidad a hacer una oposición rastrera cuando es la institución que él dirige quien está boicoteando su reapertura".

Asimismo, ha lamentado la licitación de un proyecto de manera parcial sin contemplar la ventilación y climatización del edificio que ha tenido que costear el consistorio con fondos propios por "otro curioso olvido" del presidente de la Diputación.