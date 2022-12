El PP pide al Ayuntamiento de La Zubia que agilice los trámites para la construcción del nuevo cementerio

El Partido Popular en La Zubia ha manifestado la apremiante urgencia de construir un cementerio nuevo ante el agotamiento del existente, según lo ha manifestado su candidato a la alcaldía, Pepe Torregrosa, quien ha acusado a los dirigentes socialistas de paralizar los trámites cada vez que el Partido Popular ha intentado iniciarlos. Según el político, su partido tenía previsto la actuación, pero cuando entró la nueva corporación "paralizaron los trámites y seguimos sin cementerio nuevo mientras en el actual cada vez hay menos sitio disponible”.

Torregrosa ha explicado que en pandemia tuvieron que hacer una obra de urgencia, pero que no fue suficiente. “Nosotros en la pandemia estábamos gobernando y nos encontramos con que no teníamos nichos suficientes para enterar a la gente. Hicimos 200 nichos que solo resolvieron el problema puntualmente, pero que no en su totalidad”, quejándose a su vez de que, “ya nadie ha hecho más nada”. El candidato ha añadido que “el nuevo cementerio es una necesidad acuciante para el municipio" y no entiende cómo puede ser obviada por el equipo de Gobierno”.

Po último, ha reseñado la importancia de esta actuación que es de máxima prioridad, señalando que “resulta llamativo que algo tan necesario para la localidad no sea tenido en cuenta por la actual corporación, que no es solo que no tienen proyectada la construcción, sino que han dejado que el proyecto quede aparcado”.