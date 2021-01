El PP de Churriana se desmarca del pacto antritransfuguismo para mantener a un concejal

El Pacto Nacional Antitransfuguismo, que contó con los apoyos de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV, entre otros partidos, se ha topado con un díscolo dentro de los populares en un pueblo de Granada, concretamente, en Churriana de la Vega.

Tal y como han denunciado de forma conjunta Cs, PSOE y Adelante-Podemos, el PP ha votado en contra de una moción llevada al pleno municipal por el partido naranja en la que se pedía apoyar dicho pacto nacional. ¿Los motivos? "Seguir manteniendo en el gobierno a un concejal que pertenecía a la candidatura del PSOE y que finalmente, por propia voluntad y atendiendo a razones económicas, abandonó su grupo político para incorporarse en el grupo de los no adscritos", según indicaron.

La situación que denuncian en Churriana es que en el gobierno municipal de este municipio el Partido Popular, con el apoyo del concejal no adscrito, modifica la mayoría, pasando de simple a absoluta, lo que "altera la representación y voluntad política que los ciudadanos manifestaron con sus votos en las elecciones municipales".

En concreto, el pacto nacional recoge que "el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas". Si bien, en Churriana "el concejal no Adscrito Juan Antonio Yeguas, mantiene los cargos de Cuarto Teniente de alcalde y concejal de Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías".

Ante ello, los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento han solicitado un pleno Extraordinario y un Informe Jurídico a la Secretaria General de la entidad", para exigir explicaciones, lo cual tendrá lugar el próximo día 12.