El PP de Santa Fe pide al alcalde "explicaciones" por el "encadenamiento" de contratos de una exconcejal

El presidente del PP de Santa Fe, Juan Cobo, ha pedido este sábado "explicaciones" al alcalde de la localidad, Manuel Gil (PSOE), por su política de contratación de personal tras el "encadenamiento" de contratos de una trabajadora, "hermana del primer teniente alcalde del Consistorio, ex concejal del consistorio, cuya acta tuvo que abandonar en 2013 tras ser condenada por la Audiencia Provincial por la agresión a una vecina".

Así lo ha recogido el PP en una nota de prensa en la que Cobo ha manifestado que "tras su salida por la puerta de atrás del Ayuntamiento por unos hechos vergonzantes, fue contratada por el Ayuntamiento encadenando contratos que, finalmente, han derivado en una sentencia que reconoce que el contrato se hizo en fraude de ley, pero a pesar de ello ha pasado a ser trabajadora indefinida no fija".

Ello, ha añadido, tras "varios pronunciamientos judiciales" a los que "el alcalde y el equipo de gobierno han hecho oídos sordos pese a que la sentencia reconoce que no ha superado un proceso selectivo para acceder a la condición de empleado público por lo que no existe la concurrencia competitiva de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Pese a ello, y por haber encadenado contratos, si se le reconoce la condición de trabajadora indefinida no fija".

La "sorpresa", ha añadido el popular, es que al acto del juicio "no ha comparecido abogado alguno en representación del Ayuntamiento" a pesar de tener contratados a dos letrados o bien haber encargado la defensa del caso a los servicios jurídicos de Diputación, "como se ha hecho en anteriores ocasiones".

"¿Estamos ante algo más que un olvido? ¿Estamos ante otro caso de nepotismo del socialismo?", se ha preguntado Cobo que, a la par, se ha interesado en conocer la "justificación" por la que no se presentó el abogado para defender los intereses del municipio en la vista del juicio, por qué no se ha recurrido la sentencia; y en saber si la prórroga de contratos a esta trabajadora se ha hecho de manera "intencionada y organizada para propiciar a la trabajadora la situación actual".

Varios interrogantes que los populares han trasladado en el último Pleno municipal en el que han solicitado una comisión de investigación que ha sido rechazada por el PSOE con la abstención de Cs y de Izquierda Unida. "¿Por qué no quiere dar explicaciones el PSOE a los vecinos para, con luz y taquígrafos, explicar a la ciudadanía lo qué ha pasado en este proceso?, ha sentenciado Cobo, que ha añadido: "Las casualidades se suman de manera cuanto menos llamativa en este caso".