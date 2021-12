Preocupación en El Ventorrillo, en Cúllar Vega: oleada de robos en la urbanización en el último mes

La repentina secuencia de robos que ha producido en la urbanización El Ventorrillo, en Cúllar Vega, está creando preocupación e incertidumbre entre sus vecinos, que no esconden la alarma que estos hechos les ha provocado. Al parecer, una banda organizada ha perpetrado ocho robos en el último mes en esta urbanización, que se localiza algo más alejada del centro de este municipio del Cinturón Metropolitano de Granada, según pudo confirmar la Guardia Civil a Granada Hoy. Sin embargo, según los vecinos, esta oleada de hurtos se iría a más de veinte.

La Guardia Civil, además, mantiene una investigación abierta a través de su puesto en Las Gabias y han reforzado la vigilancia de la zona. Además, los investigadores cuentan con indicios que posiblemente se traduzcan en detenciones en las próximas semanas.

Así lo reconocen también los ciudadanos y el propio alcalde del municipio, Jorge Sánchez, quien ha puesto en marcha todos los recursos disponibles y está tratando de trabajar al máximo para pedir refuerzos y que se solucione este asunto. Así Sánchez asegura que se mantiene en contacto diario con la Guardia Civil y ha pedido también ayuda a Subdelegación de Gobierno.

Modus operandi

El método que vienen utilizando estos ladrones suele repetirse. Entran en las casas por la tarde cuando las familias se van a primera hora, en casas grandes, chalets situados zonas poco transitadas, que no tienen alarma de seguridad ni animal de protección.

No se han dado agresiones que se sepa, ya que los ladrones estarían controlando las casas con anterioridad y entran cuando saben que no hay nadie en el interior.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, además, contempla la "posibilidad de poner cámaras de vigilancia en la entrada y salida de la urbanización, no va a solucionar el problema, pero todo lo que pueda ayudar es bienvenido. Es muy difícil, es algo que no se soluciona fácilmente, y más nosotros que no tenemos recursos para tener Policía Local 24 horas", ha detallado Sánchez al respecto.

Patrullas vecinales

Una de las vecinas de la urbanización, que se ha prestado a hablar con Granada Hoy, asegura que entre los vecinos contabilizan ya más de veinte robos. "Desde el 1 de noviembre, que era festivo, más o menos, empezaron. Al principio parecía que iban a lo loco, pero luego hemos ido observando que vigilan las casas antes de entrar".

Sobre lo que buscan, esta vecina señala que lo que suelen llevarse es "dinero en efectivo y joyas, de televisiones y cosas así, nada", algo que provoca también tardanza en las denuncias, ya que se percatan del robo más tarde.

"El otro día, por ejemplo, echaron la puerta abajo de una casa, pero empezó a sonar la alarma y se esfumaron. Desaparecen muy rápido", asegura esta vecina.

Los vecinos de esta barriada se ha unido con fuerza contra este problema circunstancial, realizando incluso rondas por la calle para que vean que hay gente, hay movimiento".

En este sentido, también se han dado robos puntuales en otras localidades del Área Metropolitana, también en residenciales como Los Chopos en Churriana de la Vega, Casas Bajas en Vegas del Genil o Cortijo del Aire en Albolote, aunque no hay indicios ni se ha confirmado que sean los mismo autores.