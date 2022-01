El alcalde de Pulianas denuncia un aumento de los cortes de luz en el casco histórico

El alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza (PSOE), ha denunciado este lunes los cortes de suministro eléctrico que están afectando al casco histórico de este municipio con vecinos y negocios que se han "quedado sin luz en los últimos días".

Estos comercios "se han visto obligados a cerrar por no poder dar servicios sin este suministro básico, es el caso de peluquerías y locales de restauración", según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Pulianas, que no ha descartado movilizaciones si la situación no mejora.

Desde el Consistorio han indicado que se ha contactado con la empresa suministradora, exponiendo la problemática y solicitando se solucione a la mayor brevedad posible. "Hemos pedido de manera reiterada a Endesa que mejore el generador instalado en la avenida de Santo Cristo, pero solo vienen a parchear la situación y esto requiere de una inversión mayor", ha agregado Carranza.

"Nuestros vecinos pagan sus recibos de manera religiosa y por tanto tienen derecho a ella, por no hablar de las pérdidas que les supone a los negocios cada vez que tienen que echar la persiana porque se quedan sin luz", ha informado.