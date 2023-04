La quedada joven que 'enciende' la precampaña electoral en el Área Metropolitana de Granada

La campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales del 28-M está a la vuelta de la esquina, y las formaciones políticas ya han comenzado con sus estrategias para sumar votantes a las urnas. Lo hemos comprobado en las últimas semanas con las campañas de 'Marifrán Alcaldesa' y 'Cuenca pone al mundo mirando a Granada' en la capital, y ahora esa precampaña se intensifica también en otros municipios de la provincia.

Este es el caso de lo ocurrido en los últimos días en la localidad metropolitana de Vegas del Genil, donde una quedada dirigida a jóvenes empadronados en los tres núcleos poblacionales del municipio -Purchil, Ambroz y Belicena- ha generado polémica entre los habitantes.

La quedada joven la organiza el Partido Popular de Vegas del Genil y está previsto que se celebre el próximo domingo 16 de abril en el Centro de Interpretación de la Vega, en el núcleo de Belicena. Además, en esta reunión se ofrece tapeo para todos los asistentes y una sesión de música realizada por el DJ Bianca Be.

Hasta aquí todo parece normal. Es habitual entre los diferentes partidos políticos, sean de unas siglas o de otras, organizar este tipo de actos o eventos para tratar de reunir más votos o cambiar el parecer de los votantes de un municipio. Ya sea en espacios públicos o en locales pertenecientes a las agrupaciones, estos eventos son generalizados.

La polémica ha surgido, en este caso, con la forma en la que se ha anunciado este encuentro entre los jóvenes habitantes del municipio. La formación popular ha dejado en los buzones de las viviendas de Vegas del Genil esta propaganda a través de octavillas, y ha escrito a mano y con bolígrafo el nombre y apellidos completos de a quienes va dirigida. Estos nombres se corresponden con los de jóvenes censados en el municipio, que o bien votarán por primera vez en sus primeras elecciones municipales, o que tienen derecho al voto en sus segundos comicios este 28-M.

Esta forma de dirigir la propaganda política ha sido la que ha alarmado a la población vegueña, puesto que el tener acceso de forma legal a estos datos no es posible, y debido a la Ley de Protección de Datos tampoco se pueden escribir de forma pública los nombres completos de estas personas. Varias familias del municipio se han quejado y han protestado por la forma de realizar esta convocatoria.

Sobre cómo ha obtenido el PP esta información, Granada Hoy ha preguntado a la candidata popular a la alcaldía de Vegas del Genil, Mari Carmen Ros, y esta ha asegurado que su formación cuenta con su propia base de datos, generada a través de recopilar información de ciudadanos que contactan con la agrupación, y a través de la cual han dirigido la convocatoria de esta quedada.

"Nosotros tenemos esa información conseguida a través de preguntarle a los vecinos de la localidad. Hablamos con la juventud y ellos nos remiten quienes de sus amigos y conocidos podrían estar interesados en nuestro trabajo, nos dan nombre, dirección o teléfono, y así se va ampliando. Con estos datos hacemos grupos de Whatsapp para enviar información o vídeos y estar siempre en conexión con ellos, al igual que también los tenemos con gente más mayor", ha valorado Ros.

La concejal popular ha asegurado que la quedada que se celebrará este domingo en Belicena "no tiene pretensión de pedir el voto a nadie" y que nace como una convocatoria para que los jóvenes vegueños expresen directamente cuáles son sus inquietudes o propuestas, para así tomar nota e incorporar a su campaña política iniciativas que solucionen esas problemáticas.

"Yo paseo por el pueblo y me encuentro con jóvenes que me expresan sus inquietudes. Me dicen que no tienen lugares en los que reunirse, que si se juntan en un parque los vecinos se enfadan, que no pueden hacer deporte en las pistas del municipio, etcétera. Yo quiero escuchar las demandas de este tipo que tienen y saber qué les preocupa, para, si después está en mi mano, ponerle solución", ha valorado.

Ros ha puntualizado que la convocatoria del domingo está abierta a todos los padres y madres de estos jóvenes, para que comprueben que esta quedada no se trata de una forma de pedir el voto para el PP en las próximas elecciones municipales, "sino que es una forma de darles un entorno para que se expresen y puedan disfrutar de un ambiente sano de reunión y dispersión".

"Yo siempre me he caracterizado por escuchar a mis vecinos. Hace cuatro años lanzamos la campaña Mari Carmen en tu casa y fuimos puerta a puerta preguntando las cosas que se podrían solucionar en Vegas del Genil. Ese espíritu lo seguimos manteniendo con intención de mejorar la localidad. Yo jamás he pedido el voto, y con la quedada tampoco lo pretendo", ha concretado.

El PSOE estudia denunciar

Por su parte, preguntado por el buzoneo de estas octavillas dirigidas concretamente a votantes jóvenes de Vegas del Genil, el alcalde de la localidad, Leandro Martín (PSOE), ha asegurado a Granada Hoy que su formación política se ha reunido a raíz de tener conocimiento de esta práctica, y que estudia denunciarla ante la Junta Electoral.

"Entendemos que dirigir esta propaganda electoral directamente con nombres y apellidos a los jóvenes que votan por primera o segunda vez es, cuanto menos, raro, puesto que no sabemos cómo han obtenido esa información", ha declarado Martín, asegurando que no es posible acceder a ellos de forma lícita.

Martín ha detallado a este periódico que él como alcalde del municipio puede tener acceso al padrón, pero no puede utilizarlo para dirigir ni cartas ni propaganda directamente a una persona concreta. Según el alcalde, el censo electoral es entregado a las formaciones el viernes previo a los comicios, antes de la jornada de reflexión, para que los apoderados puedan trabajarlos en los colegios electorales el 28-M.

"Las cartas de promoción se mandan a la atención de los habitantes de una vivienda, o a la atención de los jóvenes, o a la atención de los votantes, o de los vecinos... pero nunca con nombres y apellidos concretos. La Ley de Protección de Datos lo impide. Por eso nos ha sorprendido tanto la campaña", ha valorado.

El regidor local ha asegurado conocer de primera mano que el buzoneo de estas octavillas ha generado malestar entre la población vegueña, y que así se lo han expresado. "Han llegado a dirigirle esta propaganda a hijos de concejales socialistas que votan por primera vez este 28-M. Es algo que nos sorprende y que no sabemos cómo han conocido. Por todo ello nos planteamos denunciarlo", ha concluido.