¿Por qué había helicópteros sobrevolando Granada anoche?

Sobre las once de la noche de ayer muchos granadinos se vieron sorprendidos por el vuelo bajo de varios helicópteros sobre la capital. En varios puntos de la ciudad incluso pudieron verse un poco más arriba de las azoteas de algunos edificios incluso de la zona Centro que hizo que muchos vecinos levantaran la mirada al cielo e incluso pudiera ver con claridad las panzas de las aeronaves. El revuelo fue tal ante la extrañeza de ver a estos aparatos volando bajo, con el consiguiente estruendo y el susto para algunos, muy sensibilizados con la actual situación de guerra tras la invasión rusa de Ucrania. En redes sociales hubo quien preguntó a instancias oficiales a qué se debían estos vuelos.

Desde la Base Aérea de Armilla han informado esta mañana a este diario que estos llamativos vuelos no se trataban de una operación especial, sino que forman parte de vuelos de instrucción nocturnos dentro de los cursos que se realizan durante todo el año. En este caso se trata de actividades nocturnas dedicadas a prácticas de los futuros pilotos para operaciones nocturnas como rescates o búsquedas, y que se realizan del orden del "dos o tres veces al mes".

Sin embargo, lo llamativo de los vuelos nocturnos en esta época del año, como el de anoche sobre la capital, es que debido al cambio de hora, el inicio de estas prácticas "se retrasa más porque hay que esperar a que se haga de noche", explican desde el Ala 78, que ponen como ejemplo que este tipo de vuelos se llevan a cabo desde septiembre a junio, pero a horas más tempranas porque el sol se pone mucho antes.

Estos vuelos de instrucción nocturna suelen tener una duración de unos 45 minutos y aunque no hay establecida por norma una hora tope para que no haya helicópteros volando, normalmente desde la Base Aérea de Armilla programan esta actividad para que finalice "sobre las once de la noche".