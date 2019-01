Una vecina de La Zubia investigada por estafa en la venta de un cuadro

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigada a una mujer de 50 años de edad, vecina de La Zubia, sin antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de estafa en la venta de un cuadro.

La investigada averiguó que su víctima se publicitaba en una página web como comprador de obras de arte y el pasado mes de diciembre de 2018 le ofreció venderle un cuadro de César Manrique por 3.000 euros, de los cuales el comprador tendría que ingresarle a cuenta 500 euros y, cuando el cuadro ya estuviera en camino, el resto del dinero.

El denunciante ingresó el dinero a cuenta y la investigada le envió una copia del justificante del envío del cuadro para que le enviara los 2.500 euros restantes. Este, sin embargo, no ingresó el resto del dinero hasta estar seguro de haber recibido el cuadro. Al comprobar que iban pasando los días y el cuadro no llegaba y la vendedora ya no le cogía el teléfono, decidió denunciar haber sido estafado.

La Guardia Civil abrió una investigación y averiguó que la sospechosa vivía en La Zubia y que ésta, después de acudir a Correos a entregar un paquete donde supuestamente iba el cuadro y recibir el justificante del envío, que era lo que iba buscando, volvió a la estafeta poco después a retirar el paquete antes de que fuera enviado.