Lanzan ‘Not just a Brownie’ en Granada, una campaña universitaria contra el desperdicio de alimentos

Un grupo de alumnas de la Universidad de Granada han puesto en marcha la campaña ‘Not just a Brownie’ para concienciar sobre el desperdicio de alimentos: Un tercio de los alimentos que se producen en el planeta se pierde o desperdicia. Esta acción es el resultado de la participación de este grupo en la iniciativa “Actuando para Transformar”, organizada por Madre Coraje en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada UGR y financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. “El alumnado denominó a la campaña ‘Not just a Brownie’ partiendo de la práctica de aprovechamiento de plátanos maduros con los que mucha gente elabora brownies”, explica Bárbara García, coordinadora del programa de Madre Coraje. Esta campaña fue presentada a principios de mayo en varios puntos de la Universidad de Granada con el fin de concienciar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las consecuencias del desperdicio de alimentos. La pérdida y el desperdicio de alimentos genera entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y una importante pérdida de biodiversidad al ocupar el equivalente a casi un tercio de las tierras agrícolas del mundo. Esta campaña fue presentada a principios de mayo en varios puntos de la Universidad de Granada con el fin de concienciar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las consecuencias del desperdicio de alimentos. La pérdida y el desperdicio de alimentos genera entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales dey una importante pérdida deal ocupar el equivalente a casi un tercio de las tierrasdel mundo.

A través de una exposición y un stand que colocaron en la facultad de Traducción y en la de Psicología lograron concienciar a 230 estudiantes con interés en las consecuencias locales y globales del desperdicio de alimentos. El grupo dio forma a las ideas de su acción durante las sesiones formativas del curso “Actuando para Transformar”, una propuesta ofrecida por la Fundación Madre Coraje a diversas universidades andaluzas, que se materializa en itinerarios formativos de acción social gratuitos al que puede inscribirse alumnado de cualquier titulación.Durante los meses de marzo y abril, y con el acompañamiento de una técnica del área de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global de Madre Coraje, este grupo de jóvenes reflexionaron de forma crítica y constructiva sobre la realidad mundial y las desigualdades globales, conectándolo con los ODS y poniendo el foco en los retos locales sobre los que les motiva intervenir.“Me imaginaba sesiones magistrales de tomar apuntes delante del ordenador mientras alguien nos daba un sermón y me he encontrado con unas clases maravillosas muy dinámicas en las que verdaderamente he podido aprender y reflexionar mientras el tiempo se me pasaba volado” comparte una de las alumnas participantes.Para conseguir un mayor impacto, las jóvenes integrantes de este grupo han creado diferentes materiales de difusión, como un original Fanzine que se repartió en los stands (pero que puede también consultarse en su versión online en el siguiente enlace: https://shorturl.at/mn5ml), pegatinas con memes y dibujos originales, recetas conscientes o recursos y consejos para integrar el #stopdesperdicio.Todo ello puede consultarse en su perfil de Instagram: El grupo dio forma a las ideas de su acción durante las sesiones formativas del curso “Actuando para Transformar”, una propuesta ofrecida por la Fundación Madre Coraje a diversas universidades andaluzas, que se materializa en itinerarios formativos de acción social gratuitos al que puede inscribirse alumnado de cualquier titulación.Durante los meses de marzo y abril, y con el acompañamiento de una técnica del área dede Madre Coraje, este grupo dereflexionaron de forma crítica y constructiva sobre la realidad mundial y las desigualdades globales, conectándolo con losy poniendo el foco en los retos locales sobre los que les motiva intervenir.“Me imaginaba sesiones magistrales de tomar apuntes delante del ordenador mientras alguien nos daba un sermón y me he encontrado con unas clases maravillosas muy dinámicas en las que verdaderamente he podido aprender y reflexionar mientras el tiempo se me pasaba volado” comparte una de las alumnas participantes.Para conseguir un mayor impacto, las jóvenes integrantes de este grupo han creado diferentes materiales de difusión, como un originalque se repartió en los stands (pero que puede también consultarse en su versión online en el siguiente enlace: https://shorturl.at/mn5ml), pegatinas cony dibujos originales,conscientes o recursos y consejos para integrar el #stopdesperdicio.Todo ello puede consultarse en su perfil de Instagram: https://www.instagram.com/notjustabrownie_/

Como futuras acciones, el grupo planea una campaña en colaboración con el Banco de Alimentos y la UGR, centrada en concienciar a quienes usan los Comedores Universitarios sobre las consecuencias que tiene “dejar comida en los platos”. Para ello, proyectan realizar entrevistas en vídeo y poner carteles en los propios comedores, usando el humor para llamar la atención y conectar con las personas jóvenes, tal y como viene siendo el tono de sus comunicaciones (con slogans originales como “tu ex no se recicla, la comida sí”).Las personas participantes en esta experiencia comparten que se han sentido muy satisfechas, tanto a nivel personal, “ha sido un proyecto precioso, y que repetiría mil veces más sobre todo con el mismo equipo de trabajo”; “He crecido como persona, y he aumentado mis conocimientos sobre las desigualdades, pobreza, discapacidad, los ODS, el compañerismo y el cuidado” como a nivel formativo “me han Pedido que diseñe muchos proyectos en mi carrera sin embargo esta es la primera vez que se transformar en realidad”; “He podido aplicar muchos de mis conocimientos prácticos en algo realmente útil y transformador”.Bárbara García añade que “acompañar a un grupo como este es un sueño: poder trabajar junto a personas jóvenes tan motivadas, inspiradas y organizadas es una enseñanza invaluable para mí, ¡y estoy segura de que esto es sólo un primer paso para seguir transformando su entorno!”“Actuando para Transformar” forma parte del proyecto “AUMENTAR LA CONCIENCIA COLECTIVA Y EL EMPODERAMIENTO DE JÓVENES ANDALUCES EN TORNO A TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.