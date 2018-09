La UGR organiza una 'Job Shadowing Week' para recibir a una delegación de universidades uzbekas

La Universidad de Granada, a través de la Escuela Internacional de Posgrado, ha recibido a una delegación de universidades de Uzbekistán compuesta por un total de 13 personas, entre las que se encuentra el rector de la Universidad de Karapalkak, además de varios vicerrectores y responsables de unidades de internacionalización de diversas universidades uzbekas. En concreto, las instituciones visitantes son la Universidad de Karapalkak, la Universidad de Samarkanda, la Universidad de Karshi, la Universidad de Namangan, el Instituto Tecnológico Químico de Tashkent, el Instituto Financiero de Tashkent y el Instituto Estatal de Artes y Cultura de Uzbekistán.

El evento, organizado entre los días 3 y 7 de septiembre, ha sido una 'Job Shadowing Week', en la que se han visitado diferentes unidades de doctorado, internacionalización, investigación y transferencia, para que los visitantes de Uzbekistán conozcan cómo se trabaja en la Universidad de Granada. La Escuela Internacional de Posgrado ha asistido a las reuniones periódicas y ha participado en las actividades de asesoramiento y formación sobre los desafíos de la educación superior, asesorando en cómo gestionar y promover la formación y la participación en redes internacionales en el nivel de doctorado.

El sistema de educación doctoral en Uzbekistán se encuentra en la etapa intermedia de transición del sistema antiguo al nuevo. A partir del 1 de enero de 2013, el sistema anterior de dos niveles de educación doctoral en Uzbekistán fue reemplazado por el sistema de una sola etapa para defender la tesis doctoral y obtener el título de doctor. Aunque se han dado pasos importantes hacia la modernización y la equiparación con el sistema europeo, aún quedan muchos desafíos por abordar. El objetivo principal del proyecto "UZDOC 2.0 Furthering the Quality of Doctoral Education in Uzbekistan" es promover la calidad de la educación doctoral en las instituciones de educación superior asociadas en Uzbekistán. "UZDOC 2.0" aborda los desafíos actuales, aprovechando los resultados positivos y los objetivos ya logrados con el anterior proyecto de UZDOC.

La Universidad de Granada ha participado desde el primer proyecto UZDOC, que está coordinado por UNICA (Networks of Universities from the Capitals of Europe), y en el que participan, además de siete universidades uzbecas de diferentes regiones, el Ministerio de Educación Superior y Secundaria Especializada de Uzbekistán, la Universidad de Turín, la Universidad Libre de Bruselas y ELTE de Hungría.