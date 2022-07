La Gramola, un bar de tapas diferente

Cuando Sergio Cervera decidió abrir su propio restaurante-bar, jamás imaginó que después de 10 años, el éxito del lugar hablaría por sí mismo. Hostelero de profesión y con más de 20 años en el sector, Sergio es de esas personas que aman lo que hacen. Esa pasión se refleja en La Gramola, un bar que tiene todos los elementos adecuados para hacerte pasar un rato muy agradable.

Hablar con Sergio es como charlar con un amigo, su camaradería y trato servicial es una de las tantas características que han hecho de este lugar lo que es hoy. “La Gramola enamora a todo el que lo visita”, menciona Sergio, y no es para menos, el lugar brilla por su elegancia y estilo clásico, el cual se engalana con el elemento más preciado para su dueño, una gramola encerrada en una vitrina de cristal que cuelga por encima de la barra, la insignia del negocio y un objeto de mucho valor sentimental para Sergio ya que guarda uno de los recuerdos más atesorados para él. “El nombre y el logotipo fueron un regalo de mi primer jefe. Don Francisco Vilchez me los obsequió hace muchos años, él era propietario de La Gramola original que estaba ubicada en Loja”, nos cuenta Sergio.

Una opción rica y saludable con productos frescos y de gran calidad, la mezcla perfecta

No es una sorpresa que a pesar de estar ubicados en una calle con varios otros restaurantes, La Gramola sea de las predilectas por los comensales a la hora de elegir un lugar para tapear. La oferta gastronómica del lugar ofrece a los clientes una gran variedad de tapas a elegir. Su estilo casero y de comida sana, les diferencian del resto de bares afincados en la zona. En La Gramola se ofrecen tapas muy elaboradas que se adaptan a los gustos de las personas que buscan una opción diferente.

Como especialidad, la brocheta de atún es una de las favoritas de los clientes, pero también destacan el salmorejo, los bocadillos, las hamburguesas, la ensalada con salmón y queso fresco y su gran variedad de mariscos. Sergio tiene muy claro el tipo de comida que quiere ofrecer, por eso desde hace algún tiempo, ha dejado de lado las tapas fritas y ha empezado a ofrecer comida rica y saludable.

El objetivo de Sergio es conseguir que sus clientes se lleven una experiencia culinaria de primer nivel y digna de una ciudad como Granada. Los productos que se manejan en La Gramola son caseros, frescos y de buena calidad, una mezcla que siempre es sinónimo de éxito en un restaurante-bar.

La Gramola ha sobrevivido a una época muy fuerte, la pandemia del 2019 ha significado un contratiempo para el negocio. Sin embargo, Sergio se ha tomado este imprevisto de la mejor forma posible. “Por supuesto que nos afectó como empresa, pero en lo personal me ha servido para poder darme un respiro y descansar. También he aprovechado ese tiempo para desconectar y estar con mi familia. Han sido muchos años en este negocio y se pierden muchas horas de vida”, manifiesta Sergio, quien sabe que su bar fue uno de los beneficiados a la hora de reanudar la actividad comercial. ”Me siento un privilegiado, así te lo puedo definir, la terraza nos ofreció esa oportunidad que otros no tuvieron lamentablemente. Ni los hoteles abrían en ese momento y nosotros sí, fuimos muy afortunados de ser de los primeros en iniciar la recuperación económica”.

Visitar La Gramola es garantía de tres cosas; pasar un rato agradable, comer rico y saludable y conocer a una gran persona como es Sergio Cervera, que dicho sea de paso, hará lo imposible porque tu visita sea lo más agradable posible. El bar es Suscriptor de Granada Hoy, así que las personas también podrán informarse en todo momento de lo que sucede en la provincia.

La Gramola se ubica en la Glorieta de Arabial, 2, 18003 Granada. Horario de 09:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00 horas, de lunes a viernes. Sábados y domingos de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00 horas. Teléfono: 662 20 98 31