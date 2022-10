“Hostelería#PorElClima llega para hacer un cambio vital e importante ”

Cada vez son más las acciones que se realizan para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, una de las que más fuerza ha tomado es la de Hostelería#PorElClima, una iniciativa que promueve ECODES y que es impulsada por Coca-Cola, teniendo como partner estratégico a Hostelería de España y cuyo objetivo es fomentar hábitos de sostenibilidad para luchar contra esta problemática.

La idea de este proyecto es realizar una serie de acciones medibles y cuantificables que puedan permitir ver los avances de sostenibilidad.

El objetivo de Coca-Cola es alcanzar el CERO en el año del 2040 y reducir sus emisiones absolutas de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en toda la cadena de valor en un 30% para el 2030 en comparación con 2019.

Granada Hoy visitó uno de los establecimientos granadinos que se han unido a esta iniciativa, La Cueva de 1900, Ángeles Orantes-Zurita, CEO de la cadena de restaurantes, nos brindó una entrevista acompañada del Jefe de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad en la Región Sureste de Coca-Cola, Alejandro García Alonso.

La fundadora de La Cueva de 1900 nos habló de la importancia de sumarse a este tipo de proyectos, sobre todo, en estas épocas tan complicadas para el sector de la hostelería.

–¿La Cueva de 1900 se une a la iniciativa de Coca-Cola Hostelería#PorElClima. ¿Qué representa este paso para la cadena?

-Nos han ofrecido ser abanderados de la hostelería en Granada y para nosotros es un orgullo, ya que Coca-Cola es un partner muy importante. Llevamos trabajando con ellos muchos años, hemos colaborado en muchos proyectos y es una maravilla que nos hayan elegido. Al principio cuando te proponen algo así entiendes que es un proyecto muy amplio y con muchos matices, pero es verdad que ellos te ayudan a trocear las distintas facetas que pueda tener la sostenibilidad en un local de hostelería.

–Uno de sus locales se ha hecho acreedor al sello de la Huella de Carbono. ¿Qué importancia le das a este reconocimiento?

–Para nosotros esto es muy importante y ha sido una experiencia increíble porque te empiezas a dar cuenta de que ya hacemos muchas cosas en ese sentido, te hablo de aspectos que entran en la coherencia de las personas, pero no lo sabes hasta que empiezas a monitorearlas. Agradezco mucho a Coca-Cola, primero porque han impulsado este proyecto, este cambio de paradigma en el sector de la hostelería, algo que es vital, ya que durante el día muchas personas entran a nuestros locales y hay mucho impacto en el medioambiente. Que ese cambio lo lidere una compañía como Coca-Cola es muy importante y muy necesario.

–La hostelería es uno de los sectores que más se han visto afectados en los últimos años ¿Es vital que el sector se una a esta iniciativa en pro de una mejor economía?

–Importantísimo, y por dos motivos; primero porque hoy más que nunca ser sostenibles es ser más rentables y más eficientes, esto hace unos años no se veía tan claro, pero hoy en día tenemos una crisis energética que marcará nuestra historia más próxima y ser sostenibles en ese sentido es muy rentable, eso por un lado. Por otro lado está la contribución y el compromiso que tenemos con el medio ambiente, al final somos habitantes y usuarios de este planeta y tenemos que cuidarlo. Los nuevos hábitos de consumo parece que van dañando este respeto cada vez más, por tanto, tenemos que pararnos y empezar a hacer acciones pequeñas. Uno puede pensar cuando hablamos de sostenibilidad que solamente es para las empresas grandes, pero al final son cosas de sentido común, pequeñas y fáciles de hacer, además con inversiones mínimas, al hacerlas contribuyen a que el efecto perjudicial para el medioambiente sea cada vez menor. Es una carrera que hay que planificar a corto, mediano y largo plazo.

–¿Qué tanto ha afectado el aumento a los servicios públicos en este último año a la hostelería?

–El consumo energético ha pasado a ser el segundo gasto en nuestra cuenta de resultados, lo peor es que existe una incertidumbre absoluta, el mercado está totalmente volátil y no sabemos a qué atenernos. Es un problema para todos los sectores, el sector de la hostelería está realmente preocupado por este tema. Venimos muy fatigados de la pandemia porque los que hemos logrado sobrevivir venimos con una tasa de endeudamiento elevado. El tráfico no se ha recuperado, es verdad que el ticket medio ha subido, pero aún no a los niveles que quisiéramos. Ni por asomo nos habíamos recuperado de la pandemia cuando nos encontramos con una crisis incluso de envergadura global en donde no tenemos influencia en las soluciones, entonces eso es algo que nos llena de preocupación.

–¿Cómo contribuye La Cueva de 1900 a luchar contra el cambio climático?

–Cuidamos mucho cada detalle en ese sentido, tenemos una cocina central que se encuentra en Santa Fe, ahí se elabora una parte importante de nuestro producto, esa cocina gran parte de lo que consume es energía solar. En la cárnica igual tenemos una planta solar desde enero de este año y toda la refrigeración que se produce en esa planta se hace con una de agua que funciona con glicol que lo que hace es enfriarla con ese refrigerante, lo cual permite que podamos prescindir de todos los gases fluorados que antes usábamos en cada una de las cámaras. En el tema energético también nos hemos preocupado por establecer zonificaciones de electricidad, tener contadores inteligentes para monitorear la energía que consumimos en cada uno de nuestros locales. Intentamos consumir energía verde, tenemos cisternas con doble pulsador y apostamos por reducir el desperdicio de alimento.

–Un mensaje a los hosteleros

–Saldremos de esto, hemos vivido una pandemia que fue mucho más complicada. Tendremos un tiempo de crisis, esperemos que no sea muy larga ni muy profunda y confiemos en que nuestros gobernantes globales puedan hacer una buena solución de esta crisis global que estamos viviendo. Ánimo a todo el sector de la hostelería a participar y sumarse a esta gran iniciativa, es algo sencillo y que al hacerlo los resultados serán extraordinarios. Al principio es algo que cuesta y que las personas piensan que es para las empresas grandes, sin embargo, es demasiado fácil de empezar, además de que es algo muy importante. Debemos unirnos a esta noble labor.