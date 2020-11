El futbolista Leo Messi ficha por la marca estadounidense de cervezas Budweiser

Leo Messi es signo de éxito y no solo dentro del terreno de juego. El jugador del Barça cuenta con más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales. Todos los productos con su nombre se agotan en cuestión de segundos. Todas las marcas saben que el futbolista es un auténtica estrategia de venta. Por este motivo, colaboran con él en multitud de campañas publicitarias.

Esta nueva temporada, el futbolista ha cerrado un contrato millonario con la marca estadounidense de cervezas Budweiser, una de las más populares a nivel mundial. Ahora Messi tiene su propia cerveza lager. La espumosa la promocionó a lo grande con un espectacular e intrigante anuncio. Iban apareciendo frases de Leo Messi hasta que llegaba él, el número 10. "Y él, ¿qué dice?", y lanza su célebre golazo de tiro libre al Liverpool en la Champions League 2019. Acto seguido, se muestra la botella con su nombre en la etiqueta, refrendada por otra frase: "La grandeza vale más que mil palabras" y luego el eslogan Be a king, (Sé un rey).

"Estoy muy contento de asociarme con Budweiser para compartir mi camino, que se ha basado en la determinación de ser el mejor jugador que puedo ser. Día tras día, año tras año, ha requerido de sacrificio y esfuerzo alcanzar mis sueños", afirmaba el futbolista argentino en la presentación.

Por su parte, Steve Arkley, vicepresidente Global de Budweiser, expresó: "Lionel Messi es un verdadero ícono y un modelo a seguir para su generación y para las futuras. Su dedicación y compromiso con su trabajo refleja la misma confianza que ha llevado a Budweiser a convertirse en The king of beers ("La reina de las cervezas"). Esperamos trabajar juntos como socios, para continuar cumpliendo con nuestra ambición, recordando a los fanáticos que la grandeza es un camino y que vale la pena el esfuerzo y la determinación".

La compañía está muy satisfecha con los resultados de venta estas últimas semanas. Para darle un empujón al negocio han contado con la ayuda de Antonella Roccuzzo, esposa del jugador del FC Barcelona, quién cuenta con 13 millones de seguidores en Instagram. La argentina ha mostrado cuál es su cerveza favorita, por supuesto la de Leo Messi.

Habría que saber qué opinan de esta asociación comercial el extécnico francés Arsene Wenger del Arsenal, o el ya retirado Tony Adams (ex defensa central de los londinenses). Y es que las bebidas alcohólicas y los futbolistas eran grandes amigos en Inglaterra, hasta la aparición de Wenger en el Arsenal, o así lo reveló Adams en su libro Addicted (1998).

A pesar de que la mayoría de los nutricionistas deportivos aseguran que el mejor camino es la personalización de la alimentación, es decir, que cada deportista debe comer en porciones y plazos acordes a su actividad y requerimiento de energía, sí hay reglas básicas que no pueden faltar en la alimentación de los futbolistas. No hay alimentos específicos que los futbolistas no puedan ingerir, pero el componente que definitivamente debe quedar fuera de la alimentación del futbolista, es el alcohol.

La experiencia de Adams lo llevó a crear, en el año 2000, la fundación Sporting Chance Clinic, una institución caritativa que se dedica a ofrecer tratamiento y apoyo confidencial a las y los deportistas que se acerquen con problemas de bebida, drogadicción o ludopatía. Esta clínica recibe el apoyo de la PFA (Professional Footballers Association) y cuenta con Elton John, Paul Merson (ex compañero de Adams en el Arsenal) y otras celebridades como padrinos.

Pero como todo, lo importante es la moderación en el consumo sin privarnos del disfrute, ya que además, como ya he contado en alguna ocasión en estas páginas, la cerveza consumida con responsabilidad y moderación también puede tener efectos beneficiosos para la salud. De hecho, al contrario de lo que la gente cree, la cerveza tiene bajo contenido calórico (adiós al mito de la panza cervecera) y posee nutrientes que hacen que pueda incluirse dentro de una alimentación saludable y se integre en la dieta mediterránea.

Tal y como señala Jesús Román Martínez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación: "La cerveza es una bebida tradicional que, además de aportar ciertas sustancias nutritivas y no nutritivas, es fuente de agua para el organismo. Al tratarse de una bebida fermentada, forma parte de la cultura mediterránea, siempre teniendo en cuenta que es una bebida de adultos sanos cuyo consumo debe ser responsable y moderado".

La cerveza contiene, por ejemplo, vitaminas del grupo B (en especial destaca el ácido fólico) y contiene un ligero porcentaje de carbohidratos (maltodextrina), minerales, calcio, fibra y antioxidantes, puede aumentar el colesterol HDL ("bueno") y podría tener cualidades antiinflamatorias que contribuirían a la reducción del riesgo cardiovascular.

Además tiene ingredientes como el silicio, que promueve la densidad ósea y evita la pérdida del hueso, o los fitoestrógenos, asociados a la mejora de los síntomas de la menopausia y la prevención de la osteoporosis. El silicio contenido en la cerveza puede estar asociado con la protección de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.