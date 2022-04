Oleum, esencia culinaria granadina

Tradición, orgullo y calidad, son tres palabras que pueden definir perfectamente al restaurante Oleum, ubicado en una de las calles más antiguas de la capital granadina, este lugar ofrece a sus comensales exquisitos platillos que tienen como sello la calidad gastronómica granadina a su más alto nivel.

Fue en el año del 2007 cuando Gregorio García decidió abrir el Oleum con un único objetivo, el de ofrecer la mejor oferta culinaria a los habitantes de Granada y potenciar los sabores de esta tierra. Con más de 30 años en el sector de la hostelería, el actual presidente de la Federación de Hostelería en la provincia, junto a su hijo, también llamado Gregorio, empezó a construir una marca que a día de hoy es más que reconocida en la ciudad de la Alhambra. “Mi padre tenía un catering, yo estudié cocina y he trabajado en Francia y Polonia, cuando regresé a Granada montamos el restaurante, llevamos 15 años ofreciendo una oferta única a nuestros clientes y con una carta muy variada”, menciona Gregorio García hijo, quien destaca que en el Oleum se defiende a los productos granadinos, aunque de igual forma ofrecen platos de otras comunidades, como la asturiana. “Hacemos comida tradicional, pero también hacemos la jornada asturiana de la fabada que tiene mucha fama. Mi padre es hijo predilecto de Villaviciosa, es hijo de la fabada y tenemos mucha relación y hermanamiento con este pueblo. Tenemos fabada, cachopo asturiano y arroz con leche requemado, son tres platos de gastronomía asturiana que manejamos en nuestra oferta. Ahora estamos haciendo un cachopo, que no se puede denominar así ya que es de merluza rellena con salmón y queso, pero en vez de usar pan rallado, lo hacemos a la romana, solamente con harina y huevo, no es empanado”, explica Gregorio.

El plato estrella es el cordero segureño a la lata, Gregorio y su padre han potenciado este platillo para defender a ultranza este producto local. “Mi padre es de Huéscar, de la zona norte, entonces siempre lo tenemos en la carta. Junto al cordero a la lata, ofrecemos también las chuletillas y varias elaboraciones con el cordero. Defendemos también los productos de Granada, es importante que la gente los conozca porque muchos no conocen ni los productos ni los platos granadinos. Al cordero segureño a la lata lo defendemos, sobre todo, porque hay poca gente que consume el cordero segureño en el restaurante, lo que se pide más es el cordero de Castilla que es más pequeño, pero teniendo tan cerca este maravilloso platillo, hay que potenciar lo bueno que es y defender un producto cien por cien granadino. También tenemos el vino y aceite de la provincia y de nuestra propia marca, el vino es de Calvente que está en Almuñécar y nuestro aceite virgen extra que es de Diezma, ecológico y totalmente granadino. Aquí en Oleum defendemos los productos de nuestra tierra”, afirma García.

Por último, el jefe de cocina del Oleum invita a todas las personas de Granada a que visiten un lugar en el que podrán encontrar auténtica comida granadina, así como una gran variedad de platillos de diferentes partes de España. “En Oleum cada plato se distingue y se hace único. Su presentación, aroma y sabor lo diferencian de cualquier otro restaurante de comida mediterránea. Oleum, es una mezcla de tradición, elegancia e innovación”, finaliza Gregorio García.

Entre la variedad de platillos que se ofrecen en el restaurante se pueden encontrar: el tartar de aguacate con sardinas marinadas, alcachofas salteadas con gambas y jamón, pulpo a la parrilla Oleum, foie a la parrilla con compota de pera, también dispone de exquisitos postres entre los que destacan la leche frita Oleum, la tarta de manzana, el coulant de chocolate y la casata