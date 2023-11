Quesería “Las RRR”, una tradición que triunfa en el escaparate internacional

El municipio de Maracena guarda en su interior una joya gastronómica que ha conquistado los paladares más exigentes a nivel mundial. La Quesería Tradicional “Las RRR”, ha cosechado un impresionante total de ocho medallas en los prestigiosos World Chess Awards 2023-2024, consolidándose como referente en la escena quesera internacional. Granada Hoy habló con su dueño Juan Roberto Rivas, la mente maestra detrás de este exitoso proyecto.

“Nos han premiado con ocho medallas: una de oro, cuatro de plata y tres de bronce”, nos cuenta Roberto con evidente emoción en su voz. “Es un honor ser reconocidos entre los mejores de Granada y formar parte de las diez queserías que han logrado obtener el oro en Andalucía”.

La diversidad de galardones refleja la excelencia de “Las RRR” en distintas categorías. “El oro ha sido para nuestro queso curado de leche pasteurizada, un auténtico tesoro que resalta la calidad de nuestros productos”, explica Roberto con orgullo. Pero la conquista no se detiene ahí.

Las medallas de plata adornan el Patanegra, el Piparra de oveja (nombrado así por el apodo del abuelo de Roberto), el Patanegra de cabra (gran reserva), y el Semicurado de cabra, todos testimonios de la dedicación y maestría de “Las RRR”. Y para los quesos que han obtenido el bronce, nos sumergimos en un mundo de sabores únicos: romero, cuatro pimientas y un innovador queso llamado “Sangría”, que literalmente se sumerge en esta bebida para crear una experiencia sensorial única.

Roberto, el visionario detrás de “Las RRR”, nos comparte detalles fascinantes sobre sus logros. “Estamos flipando”, confiesa. “De diez quesos que presentamos, ocho han ganado algo. No lo esperábamos, y la verdad es que estamos súper contentos”. Ante la pregunta sobre cómo encajan tantos reconocimientos en su espacio, Roberto nos confiesa entre risas: “Me falta pared. Para los segundos premios ya no tengo pared, y para los primeros, se me está acabando. Pero bueno, algún día se terminará, así que vamos a disfrutarlo”.

El éxito de “Las RRR” no solo radica en la calidad de sus productos, sino también en la pasión y dedicación de todo el equipo. “Todo esto es gracias a mi equipo, por supuesto. A todos los que estamos aquí”, reconoce Roberto. Y añade humildemente: “La gente joven puede compensar con más ganas, más empuje. Pero vamos a disfrutarlo mientras dure”.

En cuanto al panorama quesero a nivel global, Roberto nos ofrece una visión optimista. “Creo que hay un auge. La gente cada vez más busca productos artesanos, se interesa por la nutrición y valora la calidad”, comenta. Aunque reconoce que la leche está por las nubes, lo que puede afectar a nuevas queserías, destaca el crecimiento constante del sector en los últimos años.

La conversación nos lleva a recordar las raíces de la quesería, el nombre que rinde homenaje al padre de Roberto. “Roberto Rivas Ruiz, el creador de esto”, explica con cariño. Y sobre la diversidad de quesos, Roberto admite que, aunque conoce los importantes, la variedad es abrumadora.

Ante la pregunta de cuál es su queso favorito, Roberto responde con cautela: “Es complicado, hay miles de quesos”. Y entre risas, confiesa que identificar todos los quesos sería una tarea titánica. Con ocho medallas en el bolsillo, “Las RRR” se enfrenta al futuro con humildad y determinación. “Seguimos igual, no va a suponer esto un antes y un después”, asegura Roberto.

Con el compromiso de mejorar continuamente, “Las RRR” promete seguir sorprendiendo a los amantes del queso con sus creaciones excepcionales. Con ansias, esperamos el próximo año para conocer más triunfos y seguir deleitándonos con la pasión y el sabor inigualables de esta quesería familiar.