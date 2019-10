Cuando tengas dudas No sé es tu bar

Café bar No sé Dirección: C/Maestro Pedro Fernández Estévez. Horario: Abierto de 8:00 a 00:00 horas de martes a domingo. Lunes de 08:00 a 12:00 horas.

Cuántas veces has salido a tomarte algo y cuando has preguntado ¿dónde? has terminado diciendo: “No sé”. Pues precisamente en Granada No sé es un bar de barrio, ubicado cerca de Villarejo, en una calle peatonal –donde se puede disfrutar de la terraza que tienen de mayo hasta finales de octubre–.

Al frente del negocio están Gustavo Expósito y Ana Gisela Farias, un matrimonio argentino que junto con sus hijos, Mariano y Valentina, encontró en la ciudad nazarí un lugar donde trabajar y vivir. Su aventura comenzó hace diez años, cuando abrieron en un pequeño local el Bar No sé –entonces ubicado en la calle Cruz del Sur– allí durante nueve años consiguieron hacerse con el cariño de los vecinos y una clientela fija. Poco a poco fueron creciendo y decidieron cambiarse justo a las espaldas, a un local más grande, que es donde ahora mismo se encuentran.

Su extenso horario de apertura les da para ofrecer desde desayunos con una amplia variedad de tostadas como la de jamón recién cortado hasta un tapeo casero y variado donde destacan las carnes a la barbacoa, pero también se puede elegir hamburguesas, pollo con almendras, albóndigas, carne en salsa y de pescado: boquerones, bacalao, bacalaillas y gambas cocidas, entre otras. De igual modo, se pueden pedir raciones y degustar dulces tartas.

En la cocina están Ana Gisela y Emilia, que son las verdaderas artífices de que el tapeo sea tan bueno. “Compramos la materia prima de calidad y en los negocios del barrio”, indica Gisela Farias como uno de los motivos de que la elaboración de los platos es casera. Farias anteriormente no había trabajado de cocinera pero se atrevió,y no le sale nada mal, de hecho, comenta que algunas de las recetas que se pueden probar en este local son de sus propios clientes. Tras la barra siempre Gustavo, y por turnos Mariano, Valentina, Nerea y Alba.

El fútbol también se vive en esta tasca, donde se pueden ver todos los partidos de la Liga, en especial los del Granada CF. A todo esto se le suma buen ambiente y trato cercano. En definitiva, cuando tengas dudas, y cuando no, No sé es tu bar.