Porque nos gusta el “pescaito” frito

Freidurías Lute y Jesús se fundó en el año de 1984 de la mano de dos hermanos que querían crear un lugar que ofreciera el mejor pescado del mercado. Desde entonces, la empresa ha trabajado para ofrecer el mejor producto del mar, el mejor servicio y siempre al mejor precio.

En sus 13 establecimientos, repartidos por toda la Costa de Granada (Almuñécar, La Herradura, Salobreña, Torrenueva Costa, Motril, Castell de Ferro) y los establecimientos repartidos por la capital granadina (C/ Arzobispo Pedro de Castro 23, C/ Arabial 92 y Campo del Príncipe), así como el establecimiento ubicado en Camino Suárez 26 de Málaga y la recién abierta freiduría de Peligros (C/ Cuba 15), Lute y Jesús permite al cliente ver cómo se elaboran sus platos, para que se pueda apreciar la limpieza y el cariño que se pone en cada preparación.

La empresa granadina apuesta por la calidad y el servicio y es indudable que visitarlos es sinónimo de excelencia gracias a que trabajan con un producto de muy alta calidad y operaciones muy bien definidas, para facilitar el servicio de cada comanda en un tiempo mínimo, sin menoscabar el trato al cliente.

A pesar de que los cucuruchos de “pescaíto” son los protagonistas de su oferta, en las Freidurías Lute y Jesús también encontrarás ensaladas, salpicón, migas y arroz, para acompañar y compartir con sus exquisitas frituras de pescado, que te dejarán con un gran sabor de boca.

No debes dejar de disfrutar de una fritura de pescado recién hecha, a un precio sin competencia. Es fácil, es sencillo, es limpio. En Freidurías Lute y Jesús te hacen la vida más fácil, por eso, se encargan de ofrecerte el mejor pescado frito al momento y al mejor precio que vas a encontrar.

Visita cualquiera de sus sucursales, las cuales podrás encontrar y ubicar a través de su página web www.luteyjesus.com

Freidurías Lute y Jesús es sinónimo de sencillez, calidad y buen precio.