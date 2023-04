La justicia entra en la disputa de Rioja y 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava'

Para que todos ustedes, que me están leyendo comprendan mi artículo de hoy, no tengo más remedio que echar la mirada atrás unos meses y recordarles lo que entonces aconteció. En estas mismas páginas me hacía eco de un hecho por lo menos impactante viniendo de la Denominación de Origen Calificada Rioja, la más antigua de España, ya que data de 1925, y que además, fue reconocida oficialmente en 1991 como Denominación de Origen Calificada.

Fue el 22 de octubre de 2022 cuando publiqué en este periódico mi artículo bajo el título Viñedos de Álava: la ruptura de la DOCa Rioja donde contaba que el Gobierno vasco se comprometió a dar el visto bueno a la Denominación de Origen Protegida 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava' antes de que acabase el año 2022 y el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ya recogía, desde la semana anterior a mi artículo, la orden de aprobación de la nueva DOP, a la que se concedía "protección nacional transitoria". Así, Viñedos de Álava se convertía en una nueva Denominación de Origen para vinos con uvas cultivadas en Rioja Alavesa, entre el Río Ebro y la Sierra de Cantabria. Una denominación de origen que, como digo, tenía desde ese momento, el visto bueno provisional del Gobierno Vasco para su comercialización en España. Esta nueva DO fue impulsada por ABRA, formada por 100 bodegas de origen familiar, aunque solo unas 15 manifestaron en aquel momento estar dispuestas a abandonar ya Rioja y unirse a Arabako Mahastiak. Rioja les recordó desde un primer momento que era incompatible con Rioja. Es decir: no podría haber una botella con etiqueta Viñedos de Álava y al mismo tiempo DOC Rioja.

Ya en octubre, cuando escribí sobre el tema di mi propia opinión sobre este asunto, que con su permiso, les transcribo: “El futuro comercial de Viñedos de Álava requerirá tiempo. Rioja es una marca asentada desde hace más de 100 años, y los vinos de Álava presumen de ello. 'Viñedos de Álava' requerirá años de trabajo para asentarla como tal. Aunque los impulsores insisten en que hay oportunidades y que Viñedos de Álava permitirá nuevas formas de trabajo en la región.

Desde un primer momento, la directora de ABRA, opinaba que la nueva denominación era “una herramienta más para generar vinos que se adecuen más a lo que nuestro territorio nos brinda con esta orografía". Sin embargo, las opiniones de líderes y partidos políticos diferían también desde el principio entre sí, y también las opiniones de los propios ciudadanos riojanos y vascos. y la de periodistas especializados y expertos del sector vitivinícola que se preguntaban si esto no era más que otro pulso político del nacionalismo euskera. De hecho, EH Bildu, por su parte, es la única formación que se felicitó por la nueva marca: "Hoy es día de celebración, porque ha nacido la nueva denominación Viñedos de Álava, un nuevo modelo para quienes trabajan en Rioja Alavesa. Han sido siete años llenos de obstáculos; pedimos a las instituciones que traten con equidad a la nueva denominación", declararon entonces fuentes de esta formación política.

Asimismo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba en el Senado que era "un poco anormal" la pretensión de ABRA.

Según lo establecido en el texto publicado en el BOPV, las bodegas podrían comercializar sus vinos con la nueva etiqueta, aunque solo fuera en España y de manera transitoria, hasta que Bruselas resolviera el expediente que le fue remitido a finales de mayo por el Ministerio de Agricultura, y que no contaba con el aval de Madrid –que, muy al contrario, había emitido informes negativos– y, por supuesto, ha tenido movilizada durante años a la DOC Rioja para frustrarlo. En cualquier caso, no hubieran podido etiquetarse vinos con la mención 'DOP Viñedos de Álava' hasta, al menos, 2023, ya que la aprobación del Gobierno Vasco se produjo cuando ya había terminado la cosecha 2022.

Rioja, por su parte, al conocer la aprobación del Gobierno Vasco, anunció inmediatamente que llevaría a los tribunales la aprobación de esta DOC, y formaciones como PP y PSE también fueron contrarias a la nueva marca.

Ahora el asunto vuelve a estar en primera plana, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha paralizado de forma temporal la posibilidad de vender vino de Rioja bajo la etiqueta propia vasca de Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava. En un auto, el tribunal paraliza de forma cautelar la Protección Nacional Transitoria aprobada por el Gobierno vasco que permitía comercializar estos vinos, ya que considera que de no hacerlo “podrían causarse perjuicios irreparables o de muy difícil reparación”. La decisión del TSJPV, adelantada por el diario La Rioja, da la razón a parte del recurso interpuesto por el Consejo Regulador de la DOC Rioja contra la decisión del Gobierno vasco de autorizar la nueva marca, y en el que se pedía también medidas cautelares para que no se permitiese la comercialización de forma temporal, de forma previa a su autorización por los tribunales. Es decir, de momento, la DOC Rioja gana tiempo frente a la nueva marca alavesa y complica la intención de los promotores de Viñedos de Álava de comercializar los vinos de la próxima vendimia bajo la otra denominación la margen de Rioja, aunque el tribunal no ha entrado, de momento, al fondo del asunto.

En el auto se aduce a un estudio presentado por los recurrentes en el que se señala que “el prestigio que está en juego nace de una misma zona geográfica y una misma uva y conceder Protección Nacional Transitoria a la nueva Denominación de Origen, además de causar perjuicio reputacional a DOCa Rioja, genera también perjuicio económico para los viticultores y bodegas que lo conforman, así como para el público en general”. Ante esas consideraciones, el Superior de Justicia entiende que hay “elevado riesgo de confusión que se causaría al consumidor” y que se causaría un perjuicio a DOC Rioja, que “sería irreversible o de muy difícil reparación”, por lo que decreta medidas cautelares hasta que resuelva sobre el fondo del recurso contra la autorización de comercializar el vino antes de que se pronuncien las instancias europeas, que son las que tienen la última palabra sobre las nuevas Denominaciones de Origen.