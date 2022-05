"Quiero volver a sentir Granada como siempre"

Un año más, y ya van 22 desde que tomó al alternativa en Granada, de mano de José María Manzanares como padrino y Juli como testigo, David Fandila vuelve a hacer el paseíllo en su “feria”. Día grande en Granada, festividad del Corpus, con Manzanares y Roca Rey.

Fandila entiende que la temporada actual tiene “más movimiento y ganas de feria taurina”, incluso muchos pueblos en los que no se dieron toros en los últimos dos años se están activando. “Creo que se está consiguiendo el ritmo del 2019”, añade el torero. "Las empresas están apostando, los toreros estamos aportando ganas e ilusión, y los aficionados están respondiendo llenando las plazas", asegura.

Analizando lo que va de temporada, mucho se está hablando de la pasada Feria de Sevilla, sin lugar a la duda, junto con San Isidro, la más grande. Está de acuerdo El Fandi que del portón de los sustos está saliendo un toro distinto, “con algún punto por encima del toro de Sevilla y algunos faltos de armonía”, pero, cree el torero, “entra dentro de la ilusión de la empresa de buscar el gusto de todos”. Aunque para El Fandi se está hablando mucho de esto este año, ya van algunos con esta tendencia. Lo que no comparte es el comentario, también con fuerza de parte de la afición, de que se han cortado orejas de poco peso, “han pasado cosas para dar esas orejas e incluso más”. "Si el público las pide es por algo, es cierto que se ha abierto la Puerta Grande más veces de lo acostumbrado, pero eso no indica que no hayan sido merecidas", apuntilla el diestro granadino.

De su temporada se muestra contento, aunque apenas acaba de comenzar, pero le están saliendo cosas, como dice “fruto de una buena planificación”. Explica que en Castellón fue una pena no poder celebrarse la corrida por la lluvia. En Sevilla, el público estuvo muy receptivo y se llevó el cariño que le brindaron, aunque no tuvo suerte en su lote. Igual que en Madrid. Dos tardes muy importantes que abren las puertas a otras muchas plazas y ferias.

Analiza el diestro granadino la situación general de los toros, recuerda que la pandemia ha hecho mucho daño a la tauromaquia, “fue una excusa perfecta para que muchos ayuntamientos suspendieran las corridas en las fechas que se podían dar”. En cambio ahora mismo, añade David, ”como estamos en año preelectoral, todo cambia, y es posible que se celebren más corridas”. De todas formas tiene algo muy claro, asegura que "cuando las cosas se hacen bien y se mueven con sentido, el resultado se nota, y así está siendo, se está trabajando al 100%, se está involucrando todo el mundo del toro y se está sumando mucho más que restando".

Quitando capas a la cosa, respecto a esta Feria Taurina de Granada, que está a punto de comenzar, El Fandi la califica de “bien rematada”, también considera que el número de festejos, que son los mismos de los últimos años, “está justo, ni muchos ni pocos”, y considera que los carteles se han cerrado con mucha calidad en las tres corridas y también en la de rejones, están todos los toreros importantes del circuito de festejos, “es una feria para el gusto de Granada, está claro que se han confeccionado con cariño". Ahora toca disfrutar de toros, de color, de un buen ambiente, que se llene de contenido, y que pasen cosas en el ruedo.

Es posible que a los taurinos les falte una novillada, para El Fandi, todo suma. Quizás una sin caballos se podía dar, pero no hay muchos novilleros actualmente en Granada, por otro lado, añade el torero, “hay que mirar la cara del empresario, con los problemas que acarrean de estos dos últimos años".

De todas formas percibe que el ambiente de toros granadino está más fuerte que nunca, prueba de ello fue la gran acogida del Festival GranadaDown, el run run desde que se presentaron los carteles y las ganas que tiene la afición de que lleguen los festejos.

Hablando de la temporada en general, de la temporada de El Fandi, de la Feria Taurina del Corpus, llega el turno de hacerlo de su corrida en la Monumental Granadina, dice David Fandila: “Granada para mí tiene dos caras, una la gran responsabilidad que tengo con mi tierra, a la que tanto debo, y otra cara, disfrutar del color y la sensibilidad especial que vivo en este ruedo”, pide el diestro. "Que colabore la corrida, la mía y las de toda la feria, que todas las tardes pase algo, que la gente salga toreando de la plaza y siga haciéndolo hasta el Real de la Feria”, anhela.

Finaliza El Fandi con un deseo: “Quiero volver a sentir mi ciudad como siempre”.