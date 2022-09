Aecost lamenta la falta de representación de la Costa en los delegados provinciales

La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical lamenta la falta de representación de la zona entre los recién nombrados responsables de las diferentes Delegaciones de la Junta de Andalucía en Granada, algo que puede ir en contra de la comarca, al ser conocedores de la idiosincrasia de la zona.

Desde la asociación temen que estos nombramientos sean una muestra de "más de lo mismo" en cuanto a la representatividad de la Costa Tropical en las esferas políticas de la provincia inmediatamente conectadas con la propia Junta de Andalucía, sin poner en duda la valía y el buen hacer de los titulares de las diferentes Delegaciones.

"No ha dejado de llamar la atención el poco peso específico que se le ha otorgado a la Costa Tropical en estas designaciones, de entre las cuales no se encuentra ningún responsable político cercano a la Costa y conocedor en profundidad de todos los problemas de esta zona que, no en vano, tras la capital y su cinturón, es el núcleo poblacional más destacado en cuanto a densidad poblacional y generación de empleo y nuevas oportunidades", exponen.

En este sentido, planteará distintas reuniones con cada uno de los Delegados ya que entiende que la demanda de infraestructuras claves para la agricultura, la protección del litoral y la conexiónferroviaria inciden directamente en el desarrollo socioeconómico de la provincia y en toda la sociedad en general, por lo que todos nuestros representantes políticos deben estar sensibilizados con esta demanda y apoyar, dentro del gobierno andaluz, las reivindicaciones de la costa, especialmente porque se espera de todos y cada uno de ellos que sean nuestro enlace en Sevilla para poder hacer fuerza en estas reivindicaciones.

No obstante, la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical felicita a todos los Delegados deseándoles una próspera y fructífera labor a favor de la provincia y con la seguridad de que atenderán las necesidades y las demandas de la Costa Tropical, especialmente en materia de infraestructuras.