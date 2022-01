AxSí pide un plan de actuación urgente para la limpieza del Cenicero de La Palma en Motril

El portavoz de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha anunciado el registro de una moción para el Pleno del mes de enero, que se celebrará el día 28, pidiendo un plan de actuación urgente para la limpieza del entorno del Cenicero de La Palma de la localidad.

En una nota de prensa, Martín ha manifestado que las reclamaciones de los vecinos del entorno del Cenicero de La Palma, "son las mismas que las del resto de barrios de la ciudad, falta de limpieza y mantenimiento por parte del Ayuntamiento, en esta ocasión, ante la ausencia de respuestas a las quejas y peticiones que han realizado ante el equipo de gobierno han pedido el apoyo de la oposición en sus reivindicaciones".

"Como viene siendo habitual, reclaman más intensidad y periodicidad del servicio municipal de limpieza. Los vecinos se quejan de la acumulación de basura y reclaman que se busque otra ubicación para el contenedor de basura, ya que al estar junto a un solar abandonado, es un foco de atracción para todo tipo de restos, en su mayoría contaminantes", ha asegurado Martín.

El concejal andalucista ha resaltado que hay "un servicio público con carencias evidentes, una privatización por barrios que no soluciona el problema y, además, un efecto llamada que provoca la acumulación de basura por parte de unos pocos ciudadanos incívicos que no respetan las normas más básicas de convivencia, no en este barrio sino en todo el término municipal, sólo hay que caminar un poco por los espacios naturales más próximos a la ciudad".

La moción tiene tres propuestas de acuerdo: intensificar la limpieza, pedir a la entidad bancaria propietaria del solar de la calle Picador que proceda a su limpieza periódica y recuperar la plaza para los vecinos, cuidando los jardines que se han perdido en la zona y proceder a la poda de las palmeras de Cenicero de La Palma, delimitando asimismo los espacios para estacionar vehículos, y "completando la intervención con la instalación con un columpio para los más pequeños y algún elemento cardiosaludable para las personas mayores del barrio.