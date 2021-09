AxSí pide que las playas de Motril cuenten con baño asistido para personas con discapacidad todo el verano

Andalucía por Sí (AxSí) ha pedido este jueves que las playas de Motril, en la Costa de Granada, tengan servicio de baño asistido permanente para personas con diversidad funcional durante todo el verano, mientras dure la campaña de salvamento, socorrismo y vigilancia, y "no tres días en semana". AxSí ha indicado que en la actualidad este operativo está funcionando los meses de julio y agosto, por lo que también ha reclamado que se amplíe la campaña y abarque desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

El portavoz de AxSí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, y el vocal de la formación en el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional, José Manuel Sabio Torres, han presentado la moción que defenderán los andalucistas en el Pleno de este mes para que se amplíen los días que se oferta el servicio de baño asistido para personas con diversidad funcional en las playas motrileñas.

Martín ha asegurado que durante los meses de julio y agosto, la empresa concesionaria del servicio de salvamento, socorrismo y vigilancia, ha ofrecido el servicio como en los años anteriores Cruz Roja, durante tres días a la semana en el puesto de Villa Astrida.

El concejal andalucista ha explicado que no es un problema achacable a la empresa, porque la misma entidad en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna y Calahonda sí tiene el servicio los siete días a la semana mientras dura la campaña de playas, por lo que ha pedido al equipo de gobierno de Motril que tome ejemplo y en el próximo pliego de condiciones para la licitación del servicio lo incluya.

El vocal de AxSí en el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional, José Manuel Sabio Torres, ha declarado que muchas familias no pueden acudir con sus hijos o personas mayores a la playa los días que se presta el servicio con las sillas anfibias "porque no siempre es fácil por motivos laborales disponer de esos días libres , o puede que esos días las condiciones del mar no estén óptimas para el baño porque haya temporal y los afectados son nuestros seres queridos que se quedan sin ese servicio que además solo está disponible dos meses al año".

Sabio ha afirmado que "a una persona que vive en Motril o que viene a veranear unos días a nuestra ciudad le resulta difícil entender que la ELA tenga dinero para ofrecer ese servicio todos los días de la semana mientras están en activo los socorristas" y en "la segunda ciudad más importante de la provincia después de la capital, no haya presupuesto".