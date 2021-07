Los ayuntamientos de la Costa de Granada se muestran contrarios al cierre de playas

La bajada en las últimas 24 horas de tres puntos en la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en la Costa Tropical, situándose en parámetros inferiores a los 250, ha dado un pequeño respiro a la mayoría de los ayuntamientos de esta comarca que se mostraban muy preocupados en los últimos días por el aumento que estaban teniendo.

Una tasa que en distrito sanitario Sur se colocó en los 247,7 casos por cada cien mil habitantes, que hace que se encuentre en el nivel 2.

En el caso de los principales municipios costeros que tienen una tasa considerada como no muy alarmante, ya que oscilan entre los 96 casos de Gualchos-Castell de Ferro a los 266 de Almuñécar. Entre medio están Motril con 256 y Salobreña con 127.

Por ello las últimas decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía han sido aceptadas por la asociaciones, aunque en muchos casos no compartidas ya que consideran que no van a solucionar absolutamente nada.

En el caso del cierre de las playas de once de la noche a siete de la mañana en aquellos municipios costeros que se encuentren en los niveles 2 o más, exceptuando de esta medida los servicios de restauración ubicados en estos espacios, para buscar eliminar los focos de contagio entre los jóvenes, y evitar la proliferación de botellones en esas zonas, algunos ayuntamientos ya han indicado que no cuentan con suficiente personal para poder llevar a cabo esa medida, y que si se efectúa deberá de ser la Guardia Civil quien la lleve a efecto.

Antonia Antequera, alcaldesa de Gualchos Castell de Ferro, indicó a Granada Hoy que la decisión adoptada por la Junta de Andalucía "no va aportar ni solucionar nada" ya que "los botellones se seguirán realizando en casco urbano" y eque en el caso de su municipio "no cuenta con suficiente Policía Local para llevarla a efecto", ya que cuenta con una plantilla que "ya está saturada de servicios".

Antequera destacó que "la playa es muy difícil de cerrar" pero que si les obligan, tendrán que hacer un decreto y que será la Guardia Civil quien tendrá que vigilarlo, o que la Junta de Andalucia dote de personal para poder llevarlo a efecto.

Por su parte, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, indicó a este periódico que para llevar a efecto estas medidas se "necesitarían ayudas, financiación y soporte de otras administraciones, porque cerrar una playa es como ponerle puertas al campo".

Rufino señaló que desconoce oficialmente las determinaciones tomadas por la Junta de Andalucía, y que esa comunicación debería de llegar por el conducto reglamentario para conocer en qué términos hay que adoptar esas recomendaciones.

De todas formas, consideró que es una idea "bastante absurda" y "poco meditada", ya que se "deberían consensuar con los alcaldes" de los distintos municipios. En el caso de Salobreña, explicó, el problema no se encuentra en las playas, ya que las concentraciones se dan en algunos establecimientos que no cumplen las medidas, o en la irresponsabilidad de algunos jóvenes.

Por lo que "el foco de propagación hay que ponerlo en otros perfiles, y no en el de usuario de playas que puede estar tranquilamente a las once de la noche, como se puede estar en la terraza de un chiringuito, y no supone un riesgo mayor", aseguró la alcaldesa de Salobreña.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía indicó que el hecho de incrementar las restricciones supone "una mala noticia", sobre todo en la parte litoral, en plena temporada alta de turismo.