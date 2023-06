Carmen Calvo resalta el trabajo del Gobierno central con las grandes demandas de la Costa

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Granada, Carmen Calvo, ha reivindicado la necesidad de poner sobre la mesa los grandes logros conseguidos por los socialistas durante el presente mandato pese a la pandemia, la crisis de Ucrania o la inflación, así como el trabajo realizado en pro de proyectos vitales para el desarrollo de la provincia como el apoyo a la línea marítima Motril-Melilla, o el desbloqueo de las canalizaciones de Rules.

Calvo ha indicado en Motril durante un encuentro informativo con otros miembros miembros de las candidaturas a las Cámaras Baja y Alta, que los socialistas se van a "tomar en serio esta campaña" porque "hay que frenar lo que no es real y que algunos pretenden instalar en la sociedad española: la inestabilidad continua de la tranquilidad y la paz necesaria". Al hilo, ha señalado que "no se pueden construir las respuestas de un país o una provincia a golpe de mentiras, de instilación de sentimientos negativos, que inquieta a los ciudadanos que cada día esperan que la democracia les de respuestas y no inquietudes".

Una campaña electoral que "no solamente tienen que ver con las infraestructuras, con todo lo que nos queda por desarrollar de las canalizaciones de Béznar-Rules o los espigones, tiene que ver con la pesca de arrastre y otras muchas cosas que conocemos muy bien", ha manifestado mientras ha asegurado que llega a Granada, "la que conozco de toda la vida", con "ganas, experiencia y entrega".

"Nos hemos batido el cobre con cosas que parecen tan insignificantes, y no lo son, como que al PP no le se haya implicado nunca en la declaración de Interés de la línea marítima Motril-Melilla, como ha hecho el Gobierno. Se ha trabajado para que los problemas de la costa y de sus municipios, formaran parte de la agenda y de los Presupuestos Generales del Estado". Por otra parte, ha remarcado que trabajan incansablemente por "levantar un país que había hundido el PP capitaneando la crisis económica y, seguidamente, no solo capoteamos una situación tremenda como la pandemia, sino también las turbulencias provocadas por la guerra en Ucrania".

Al hilo, la cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Granada ha resaltado la gestión del Gobierno de España frente a las situaciones que le ha tocado afrontar en estos años, ha asegurado que "nos hemos matado directamente en esta crisis, la derecha no va a volver a entristecer este país al que las y lossocialistas servimos de la mejor manera posible".

Y ha criticado que la derecha "no acabe de acostumbrarse a estar tranquila y a cumplir con su papel de oposición cuando gobernamos las y los socialistas. No se puede construir las respuestas a las necesidadesde un país a golpe de mentiras, instigación, de sentimientos negativos o de odio como otros hacen".

"El PP se ha quedado sin discurso y recurre a destilar inquietud y contravalores que una sociedad profundamente democrática ha conseguido construir por fin en nuestro país", ha incidido mientras apunta que por el momento no han escuchado "ni una sola propuesta" de los populares, "no hemos escuchado nada en lo alto de la mesa", poniendo de ejemplo su visión de la economía y "el giro que la economía española tiene que dar por exigencias de la justicia climática", sin embargo ha asegurado que les han oído por los pactos alcanzados con Vox.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha defendido que la Costa "siga avanzando en sus demandas históricas con el PSOE para evitar que vuelva atrás con el PP, después de que el Gobierno de España haya acabado con el maltrato de la derecha a esta comarca desplegando una batería de medidas sociales sin precedentes, ampliando derechos y atendiendo asuntos clave como las canalizaciones de Béznar-Rules". Y ha rendido cuentas del trabajo realizado durante los últimos cinco años en la provincia con "logros económicos y sociales realistas".

Entrena ha explicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ayudado a la población granadina con la subida de pensiones y salario mínimo, ampliación del permiso de paternidad, bonificación del transporte, aumento de becas, ayudas a la cultura o vivienda, eliminación del IVA en alimentos de primera necesidad o condiciones más favorables para autónomos.

En esa línea, ha lamentado, que el PP y sus representantes, como el candidato al Congreso, Carlos Rojas, hayan votado en contra de estas medidas dirigidas a mejorar la vida de la gente y ahora "su único objetivo sea derogar todas estas iniciativas promovidas por el Gobierno de España que además dan dignidad a las y los trabajadores con salarios más bajos".

Por otro lado, el candidato socialista al Senado ha destacado la acción del Ejecutivo en las canalizaciones de Béznar-Rules y la protección del litoral, con el desglosado 9 y el espigón de Playa Granada a punto de licitarse, respectivamente; la línea marítima Motril-Melilla de interés público o la inversión de 18 millones en el Puerto. "Hemos cumplido con el acceso oeste a Motril, la modernización de nueve túneles en la A-7 o la apertura de la segunda circunvalación que ha mejorado la conectividad de la Costa con Madrid, con lo que eso supone para el tráfico de mercancías. También hemos propiciado en Bruselas un paso decisivo para el tren Granada-Motril, que apoya el Ministerio de Transportes".

Además, Entrena ha indicado que sectores de trascendencia en la zona como la agricultura, la agroalimentación, el turismo o el comercio "también han sido una prioridad y han contado con el respaldo económico del Gobierno de España".