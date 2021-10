Gualchos- Castell de Ferro será sede de un estudio de gestión de residuos agrícolas de Ecopuertos

Gualchos-Castell de Ferro retomará junto a Ecopuertos un estudio, que se inició en 2017, sobre la gestión de residuos agrícolas en esta zona del levante granadino, contando con la participación de a cooperativa El Grupo aportando datos sobre los agricultores que tienen sus invernaderos en las zona.

La alcaldesa, Antonia Antequera, estuvo acompañada del teniente de alcalde, Celedonio Puga, y la técnica municipal de Medio Ambiente Inmaculada Gómez, además de un representante de la cooperativa El Grupo, José Correa, que durante el encuentro pudieron trasladarle a Enrique Montero, profesor de la Universidad de Cádiz y máximo representante de Ecopuertos los contactos para facilitar el desarrollo de este estudio.

Montero explicó que son tres licenciados de la Universidad de Cádiz los encargados de realizar este estudio sobre el terreno que pretende evitar que los desechos agrícolas acaben en el mar y a la vez, tiene como objetivo lograr que se implante un sistema eficaz de gestión de residuos, de tal modo que a los agricultores les sea eficiente y productivo llevarlos a un lugar localizado.

"En 2017 comenzamos a recoger residuos de nuestro mar y nos dimos cuenta de que gran parte de ellosprovenía de la agricultura, por lo cual nos pusimos manos a la obra para intentar dar una solución. Y deaquí viene este estudio con el que ahora retomamos, centrados en Castell de Ferro que siempre nos hatendido la mano y de hecho, ya tuvimos la oportunidad de colaborar hace unos años con la recogida demás de 1000 neumáticos de este litoral", relató el representante de Ecopuertos.

Los trabajos comenzaron con tres vuelos de drones de la Universidad de Cádiz, equipados con sensores multiespectrales y con los cuales se detectaron las zonas de mayor acumulación de residuos agrícolas en la Rambla de Gualchos. Estos vuelos tuvieron lugar entre los meses de julio y septiembre, y ahora continúan con la llegada de los tres profesionales que se encargan del estudio.

Se trata de cuantificar los residuos que se generan en la agricultura intensiva con el objeto de poder definir con cierta precisión la forma y la gestión de estos residuos de forma que no acaben en el mar. Para ello se cuenta también con la colaboración de los propios agricultores.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro agradeció que se cuente con el Ayuntamiento y puso en valor la colaboración de los agricultores en este estudio del impacto de la agricultura intensiva en esta zona.

"El problema principal no es que el agricultor no quiera hacer un reciclaje adecuado sino que los sistemas de gestión no están funcionando correctamente”, indicó Antequera, quien añadió que la intención es "seguir ayudando en este tipo de estudios y a la vez a nuestros agricultores que son los primeros interesados en que estos residuos se gestionen de la forma más adecuada".