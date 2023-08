Centrados en Motril apuesta por la construcción de un nuevo Hospital Comarcal

La formación liderada por Ángeles López Cano pide que se proceda a iniciar los trámites para ceder los terrenos municipales del actual Ferial y así poder ubicar en este recinto un nuevo hospital comarcal con todos los servicios y accesos.

Así López Cano ha recordado que su formación política incluyó esta propuesta en su programa electoral, “conscientes en todo momento de la necesidad que tiene nuestra ciudad de la mejora de infraestructuras y servicios sanitarios”.

Por lo que Centrados en Motril solicita que se ceda a la Junta de Andalucía el solar municipal del actual ferial para poder dar la cobertura hospitalaria que Motril y comarca necesita, “es un proyecto completamente viable y totalmente necesario, hay que iniciar los trámites oportunos para así contar con esta infraestructura a la mayor brevedad”. Para ello paralelamente es necesario ubicar el actual ferial en un lugar más céntrico y accesible para el disfrute de todos.

Actualmente, el servicio del helipuerto para atender a los pacientes y la ubicación del actual hospital no es operativa, “hablamos de la vida de las personas. Tenemos que tener altura de miras y empezar a trabajar en asentar las bases de la ciudad que queremos no solo a corto si no también a largo plazo”.

Por su parte, José Luis Chica, vocal de infraestructuras de Centrados en Motril, ha manifestado que “el actual hospital no ofrece los servicios sanitarios acordes a las necesidades, se ha quedado pequeño, la ampliación prometida tantas veces nunca llega y ya sería incluso insuficiente para lo que nuestra ciudad y comarca necesita. Los profesionales sanitarios necesitan trabajar en unas instalaciones dignas y los usuarios merecen una asistencia sanitaria de calidad”.

López Cano finaliza incidiendo en que “la sanidad debe ser una prioridad para cualquier administración y en este caso hablamos de salvar vidas, lo más preciado que tenemos. Mejorar la sanidad está en las prioridades de Centrados en Motril y en la apuesta por ofrecer los servicios sanitarios de primera, de las especialidades médicas que necesitamos, así como ofrecer condiciones óptimas para los profesionales, estas premisas deben ser el caballo de batalla de todas las instituciones, sean del color político que sean”.