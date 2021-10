Costa de Granada: Almuñécar aprueba el pliego para licitar las obras del mercado municipal

El Ayuntamiento de Almuñécar aprobó ayer en el pleno municipal el pliego de la licitación para construir el nuevo mercado municipal de Almuñécar y una zona de aparcamiento público, después de cumplirse algo más de un año y medio de su demolición en marzo de 2020.

Un proyecto que salió adelante con todos los votos a favor, a excepción de la abstención del PSOE y los votos en contra de Convergencia Andaluza.

Desde el equipo de gobierno (PP, Más Almuñécar y Ciudadanos) destacaron que el pliego aprobado se realizó "con todas las garantías administrativas y jurídicas, con el fin de licitar y comenzar las obras lo más pronto posible". Además, aseguraron que con el se trasladaba "la garantía a nuestros ciudadanos y empresarios, ya que el objetivo principal de este equipo de gobierno es hacer el nuevo mercado".

Tras aprobarse ayer el pliego, empieza el plazo de publicación del mismo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en un máximo de 26 días hábiles, y una vez se reciban las distintas ofertas para la realización de las obras, se realizará la Mesa de Contratación pertinente para la adjudicación del contrato.

Las obras que se proponen en las bases consistirán en la construcción de un nuevo edificio para uso de equipamiento público destinado a mercado y parking, a ubicar en el emplazamiento de la parcela de titularidad municipal al objeto de dotar a Almuñécar de dicha instalación de servicio público y de interés básico.

Contará con 40 puestos para la venta de productos frescos, varios locales de ocio y restauración, puestos de flores y un parking público con más de 200 plazas teniendo el proyecto un valor aproximado de 5,8 millones de euros y siendo el plazo de ejecución de 14 meses.

De esta forma se da luz verde a un proyecto que durante los últimos años estaba suponiendo un quebradero de cabeza para los distintos partidos políticos y que, si sigue con los plazos inicialmente marcados se espera que se comience a construir en los primeros meses de 2022 y que estará terminado para 2023, cuando podría empezar a estar en pleno funcionamiento.

La portavoz del PSOE, Rocío Palacios, reseñó a Granada Hoy que su abstención se debe a que no quieren "obstaculizar la construcción del nuevo mercado, ya que hay 50 familias esperando una solución y poder desarrollar su trabajo", e indicó que "no es el mercado que hubiera hecho el PSOE pero, no vamos a ser el obstáculo".

Por su parte desde Convergencia Andaluza lamentaron que se sacase a concurso las obras del mercado "en un solo lote para adjudicárselas a una empresa de fuera, que harán la obra con trabajadores" foráneos.