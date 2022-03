La Costa de Granada clausura un puente de Andalucía repleto de celebraciones y visitantes

Ni si quiera los tonos invernales que han acompañado durante todo el fin de semana a la Costa de Granada, ni los intermitentes chubascos que se recibían como agua de mayo por la gran necesidad de lluvias que hay en la zona para asegurar la supervivencia del campo, han conseguido deslucir un puente de Andalucía que era muy esperado por muchos para celebrar, el gran día de una comunidad autónoma, pero también la vuelta a la normalidad casi al 100% con la celebración de ferias, fiestas y verbenas a lo largo y ancho de la provincia, hasta donde se han desplazado multitud de personas de toda Granada, pero también de provincias limítrofes.

Una jornada festiva en la que no se ha dejado de escuchar el canturrear animoso de varios grupos de infantes con eso de "la bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra…" en un día de Andalucía en el que, si se han echado en falta las tradicionales actividades deportivas celebradas en Motril y que, ha motivado un pequeño éxodo hasta la vecina Carchuna, para disfrutar una carrera de colores que ha supuesto el punto de diversión y color para grandes y pequeños. Actividad lúdico deportiva que han aprovechado Irene Pérez, Lorena López y Antonio López, tres amigos de Motril que, por cuestiones de trabajo se encuentran repartidos por distintos puntos de la provincia, para reunirse, como hacen desde hace años, por el día de Andalucía para desayunar pan con aceite y participar en alguna carrera por la costa.

"Nos hemos juntado en Carchuna para disfrutar un poco con la familia y los amigos y celebrar, como no puede ser de otra forma, de este día de Andalucía", explica Antonio a Granada Hoy, mientras señala que la intención es pasar el resto de la jornada juntos en algunos bares de la zona, pero "antes tendremos que ir a ponernos curiosos", matiza mientras los tres se miran entre risas repletos de polvos de colores de la carrera.

Por su parte, Irene apunta que llevaban dos años sin poder quedar para participar en alguna actividad de este tipo por la pandemia, por lo que, en cuanto se enteraron que en Carchuna celebraban una 'color run', no se lo pensaron ni dos veces y planificaron el día para poder coincidir en este rincón del litoral junto a sus hijos.

No muy lejos de allí, en Torrenueva Costa, muchos vecinos y foráneos aprovechan el día festivo para visitar y ver en primera persona los avances del que será el primer puente mirador peatonal sobre el mar de toda Andalucía. Poco importa que una alambrada impida el paso, ya que aún no está terminado, una vez subido el tramo de escaleras y rampa del peñón de Jolúcar, hay que ver bien los avances. Algunos, incluso, aprovechan para continuar la caminata hasta casi llegada la playa de la Joya y pararse en sus varios miradores, entre ellos el del Hondurón, recién inaugurado. Una pareja de octogenarios, pregunta, bastón en mano, a todos los que vuelven del peregrinaje si ya está terminado el puente. "No sé si será la última vez que subamos, nos cuesta mucho trabajo y tenemos que ir parando cada poco tiempo porque ya no tenemos el cuerpo para estos trotes, pero queríamos ver cómo estaba aquello por allí arriba", explica María, mientras Paco aguarda detrás asintiendo y añade que el problema es bajar.

Pero sin duda, uno de los grandes reclamos que ha tenido la costa estos días, ha sido la feria de Salobreña. Pasear estos días por sus calles era escuchar a multitud de jóvenes, ya llegada la tarde noche, decir aquello de "quedamos donde los coches de choque" o "nos vemos dentro de la carpa de la fiesta". No es para menos, desde el Consistorio se preparó todo un fin de semana de actividades y espectáculos para festejar, entre los que destacan una gran paella popular, y la actuación del onubense Sergio Contreras.

Una buena ocupación

Un buen ambiente que se ha visto reflejado en los datos de ocupación de la Costa de Granada donde se ha registrado una ocupación que ronda entre el 60 y el 65% de los establecimientos hoteleros que mantienen sus puertas abiertas, según fuentes del sector. Cifras similares, aunque al alza, en los campings de la zona en los que el turista predominante ahora mismo es alemán y centroeuropeo que "aprovecha los meses de invierno para vivir en sus caravanas o autocaravanas en esta zona de Andalucía, y que próximamente empezarán a partir hasta sus hogares hasta la siguiente temporada invernal".

Ocupación que se espera que aumente en los próximos meses con la apertura de varios hoteles de la zona que comienzan su temporada a mediados de marzo para estar al 100% en la Semana Santa.

Actos Institucionales

No obstante, también han sido muchos los actos institucionales que se han celebrado en los distintos municipios para conmemorar el día de Andalucía. Desde Almuñécar, la alcaldesa, Trinidad Herrera, hacía un llamamiento para que "desde la ilusión y la esperanza sigamos trabajando por el progreso de Andalucía. Un llamamiento al que se suma este Ayuntamiento como medio e instrumento para conseguir una sociedad mejor"; "debemos seguir trabajando desde el municipalismo y desde nuestra autonomía para que nuestra tierra siga siendo un ejemplo de sociedad inclusiva", reivindicaba María Eugenia Rufino, la alcaldesa de Salobreña.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, señalaba que "Andalucía no es un espacio físico acotado. No. Sus fronteras se expanden mucho más allá de sus límites territoriales, porque esta tierra hace mucho tiempo colonizó los rincones más dispares y lejanos del planeta. Allá donde haya un andaluz se implanta con fuerza el espíritu de ocho provincias maravilladas de sí mismas. Y si Andalucía quiere, es imposible no ser querida allá por donde un solo andaluz pase o deje huella".