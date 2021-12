Costa de Granada: Piden que se renueve el cajero automático que da servicio en la Playa de Motril

La zona residencial de la Playa de Motril, conformada por –Varadero, Santa Adela, Playa de Poniente y Playa Granada- cada día cuenta con más personas que deciden establecer aquí su primera vivienda. Un aumento poblacional que pone en evidencia las carencias y falta de servicios, que en muchos casos quedan obsoletos.

Para realizar una acción cotidiana como ir a ingresar dinero o pagar un recibo en una sucursal bancaria, tienen que trasladarse hasta el casco urbano de Motril, y para sacar dinero de un cajero, trasponer hasta el ubicado en Playa Granada o en Santa Adela.

Aunque este último, "depende del día, funciona o no", reseña un vecino de la zona tras intentar sacar dinero y dar error. "Esto no es que hoy no funcione por casualidad, pasa constantemente, te dice que no puedes sacar dinero no sé si porque vienes a sacarlo cuando ya ha venido todo el mundo y se queda sin nada o porque realmente no funciona".

Y asegura que la opción más cercana es la de un cajero instalado "junto a las máquinas donde se compran los billetes de los barcos, en el Puerto, hay uno, pero te cobran dos euros de comisión y para una urgencia vale, pero si cada vez que sacas 20 euros te cobran dos, es un robo".

Una situación que el portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, pide que se solucione "lo antes posible" para que los vecinos de estos barrios puedan hacer uso de sus servicios.

Además, señala que la última avería tardaron más de 10 días en solucionarla, y "debido a la antigüedad del equipo que hay instalado en una dependencia municipal no se pueden realizar todos los servicios que los clientes desearían para no tener que ir hasta Motril para sacar su dinero o pagar un recibo".

Martín anuncia que su formación política ha registrado un escrito para que el Ayuntamiento "inste a Caixabank -entidad que tiene el cajero automático de la zona- a que renueve el cajero automático de Santa Adela", ya que no es una competencia municipal.

Y reseña que el Consistorio motrileño sacó a concurso público la concesión de un espacio en la mediateca de Varadero para instalar otro cajero automático, y por el momento está desierto, ya que "no se ha presentado ni la entidad que en principio se había interesado".