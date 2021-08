Costa de Granada: Vecinos de Motril denuncian el acceso a sus casas por carretera

Un hecho tan cotidiano como el de salir de casa se convierte en deporte de riesgo para los vecinos de la urbanización Vistamar de Motril que, si quieren acceder a su bloque de viviendas, tienen que ir con cuidado por un lado de la carretera de la Ronda de Poniente, una de las principales vías de comunicación del municipio por la que pasan diariamente una gran densidad de tráfico.

Un hándicap para acceder a las viviendas al que, en numerosas ocasiones, hay que sumarle el exceso de velocidad que llevan algunos conductores a su paso por esta zona y que hace que los vecinos tengan que extremar aún más las precauciones.

Un problema que, según señalaron los vecinos, podrían solucionarse si desde el Ayuntamiento de Motril se realizase una pequeña inversión para acometer obras de acondicionamiento de la zona.

En este sentido, el portavoz de Andalucía Por Sí en el consistorio municipal, David Martín, indicó la necesidad de llevar a cabo este tipo de mejorar que "no suponen una gran inversión, solo el interés de quienes dirigen el Ayuntamiento, para solucionar estos problemas".

Además, señaló que las principales reclamaciones que realizan los vecinos son por el acceso, "que no existe", ya que las personas que llegan andando tienen que ir por la carretera, que es una vía muy transitada y donde no todos los conductores respetan los límites de velocidad. "No existe acera, aunque hay espacio para poder construirla. Y solicitan algún tipo de banda sonora o paso elevado para que los vehículos reduzcan la velocidad".

El tránsito peatonal también se realiza de noche a oscuras ya que, desde la rotonda de acceso al barrio de El Pilar, colindante con la zona afectada, no existen farolas. Y de la falta de contenedores de recogida selectiva como cartón, vidrios o envases.

Asimismo, reclamaron la poda y limpieza de las palmeras que crecen de forma descontrolada en la cuneta del carril de bajada, y solicitaron la sustitución de las que hay entre la urbanización y la rambla ya que las raíces están rajando la acera y afectando a los muros del edificio.

Martín censuró que, según comprobaron los vecinos, el control de las malas hierbas de la zona de la rambla, así como de los cauces, se realizan con herbicidas que contaminan el entorno, en lugar de con desbrozadoras.