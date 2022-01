La Costa de Granada se 'planta' ante el estacionamiento en primera línea de playa de autocaravanas

El problema de la ocupación de las autocaravanas en la vía pública es algo que afecta en mayor o menor medida a casi todos los municipios del litoral granadino, y que sobre todo en los últimos tiempos, ha experimentado una proliferación de 'camper'. Algo que para los empresarios de la Costa debe atajarse, acatando medidas urgentes donde se señale claramente zonas específicas donde puedan estacionar de forma reglada y que se asegure la salubridad de las instalaciones. Además de vigilar que no se utilicen espacios públicos destinados para otras funciones.

Un debate que los empresarios y vecinos de Almuñécar-La Herradura iniciaban este fin de semana instando a las autoridades municipales a que regulase este turismo itinerante tras el considerable aumento de autocaravanas que se está experimentando en el municipio, que "ocupan la primera línea de los espacios de aparcamientos cerca de las playas, acampando y realizando acciones que no están permitidas".

Cuestión que no es nueva en varios municipios de la costa de Granada, donde ven como las autocaravanas aparecen y desaparecen con mayor asiduidad según la época del año y que ha llevado a los ayuntamientos, en varias ocasiones, a tomar medidas para acabar con el problema. Desde señalizar la prohibición en los lugares más frecuentados hasta instalar límites de altura para impedir su paso.

En este sentido, la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, ha emitido un bando para recordar a los ciudadanos y visitantes que en el municipio existe una señalización donde se deja claro la prohibición de parada y estacionamiento en los paseos marítimos del municipio, y que está avalado por una Ordenanza Municipal de 2016.

Además, desde el Consistorio indican que se ha solicitado la colaboración de la Policía Local para vigilar la zona, donde se reforzará la señalización del paseo marítimo a fin de que no se repita el incidente las pasadas semanas.

El teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, ha incidido en que "no tenemos nada en contra del turismo de caravana y autocaravana, sin embargo, hay que regularlo de manera que no sea molesto para el resto de ciudadanos".

En el caso de Motril, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral, José Lemos, reseña que se aprobó hace poco tiempo un reglamento en el que se indicaba que no podían estacionar más de dos días seguidos en el mismo sitio. "El problema es la ocupación desmesurada, es algo que estamos intentando controlar porque no podemos permitir que perjudiquen los servicios de una ciudad o una zona en particular por una saturación de caravanas".

Lemos añade que este tipo de turismo es bienvenido a la ciudad siempre que se respete el buen funcionamiento de las ordenanzas, y sin olvidar que "hay negocios en primera línea de playa, como diferentes campings, que no se pueden ver perjudicados por este aumento de ocupación, estamos estudiando que actuaciones se pueden realizar".

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos en Salobreña, Plácido Leyva, reivindica que se habilite en la Villa un "espacio adecuado para los cientos de autocaravanistas que llegan al municipio a lo largo del año", al tratarse de un sector que "está en auge" y que "mueve millones de euros en nuestro país".

Leyva asegura que con unas instalaciones de esas características en el municipio podrían suponer unos grandes beneficios al "permitir incrementar los ingresos directos de nuestros comercios y restauración con un nuevo segmento de visitantes ahora casi inexistente; por otro lado, habiendo una buena recepción por parte de nuestro municipio e incrementada la satisfacción del viajero, podría aumentar exponencialmente la llegada de más visitantes, gracias al boca a boca y a la consideración de estos turistas como altavoces en redes sociales y en asociaciones de autocaravanistas".

Desde el sector del camping indican a Granada Hoy que se trata de un problema que no es nuevo, aunque se ha visto acrecentado por el auge de españoles que han descubierto este modo de viaje y "quieren el gratis total", aunque eso suponga un perjuicio para el resto de ciudadanos.

Aseguran que ahora mismo el 80% de los usuarios de los campings de la provincia de Granada son "alemanes y centroeuropeos que pasan los meses de invierno en sus caravanas o autocaravanas, y son a los que intentamos darles siempre el mejor servicio posible, que disfruten de las instalaciones o de las actividades que se realizan". "Nuestra misión es que tengan una gran experiencia para que en el futuro quieran volver a quedarse con nosotros y no se vayan a espacios públicos".