La Costa de Granada inicia julio con un 25% más de reservas que el pasado verano

Aunque se mantenga en estos días la incertidumbre de saber que va a ocurrir con el turismo internacional y con la llegada de visitantes de otros países, uno de los meses más fuertes de este verano atípico, julio, el segundo en pandemia, ha comenzado con unas magníficas expectativas para el turismo de la Costa Tropical, que se encuentra basado principalmente en las visitas nacionales, lo que motiva que las previsiones hasta el momento sean sensacionales, con cotas que pueden llegar al lleno técnico al estar al cien por cien en los fines de semana.

Por ello, el sector hotelero del litoral granadino se muestra optimista tras los resultados que se han alcanzado en la segunda quincena de junio y las reservas que se tienen realizadas ya este mes, lo que hace pensar que se va a sobrepasar las ocupaciones que se tenían el verano pasado e incluso las del 2019. Y no es para menos, basta con darse una vuelta por las distintas playas granadinas para comprobar el aumento considerable de personas que han decidido pasar unos días de descanso en municipios como Gualchos- Castell de Ferro, que apuesta por un turismo 'slow' y por el ecoturismo, o zonas como Torrenueva Costa, Motril o Almuñécar, especializado en el familiar.

Todo hace presagiar que el de 2021 será un buen verano para la costa, con cifras de ocupación que ya se sitúan entre un 25 y un 30 por ciento por encima de las conseguidas durante el mismo periodo del año anterior.

El presidente de la asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, ha señalado a Granada Hoy que durante los últimos fines de semana han ido "in crescendo" en el número de reservas hasta conseguir "llenos" a finales de junio.

Unos datos que se están repitiendo en el inicio de este mes y que motivarían durante julio que los fines de semana se alcance la plena ocupación hotelera. Todo dado, principalmente, por las reservas de última hora, que serán las que marquen la diferencia en el segundo verano de pandemia.

Megías apunta que las perspectivas generales para la Costa son buenas, con unas reservas hoteleras que se sitúan entre el 75 y el 80 por ciento.

Además, recuerda que el turismo que tiene la zona es preferentemente de carácter nacional, al alcanzar el 95% de los visitantes, con una estancia media de ocho días y en el que destacan las familias con uno o dos hijos, que buscan una experiencia vacacional pensada en los más pequeños.

El resto del turismo que se recibe en la Costa de Granada se encuentra dividido, existiendo en los últimos años un aumento del visitante nórdico, aunque este se da preferentemente en las temporadas de la primavera o el otoño, y un pequeño porcentaje de proveniente de Holanda, Francia y Reino Unido, el cual se espera que se pueda recuperar también antes de que acabe la temporada estival.

Otro de los datos esperanzadores para el turismo de la zona es que se llevan semanas en el que los visitantes están teniendo un mayor gasto en la zona, superándose en algunos momentos los niveles existentes en veranos anteriores a la pandemia.

Pero para el presidente de los hoteleros todos estos datos y previsiones, con las que se cuentan, están pendientes de la evolución que tenga la situación sanitaria, y para ello es muy importante que se mantenga e incluso aumente el ritmo de vacunación, al tener cierto temor por las últimas noticias llegadas sobre el toque de queda en Portugal debido al avance de la variante delta del Covid-19, que hace mirar con recelo al país luso, en el que esperan no verse reflejados. Por ello, Megías pide que se siga manteniendo mucha precaución para no dar ni un paso atrás, manteniendo la distancia de seguridad, que se siga utilizando las mascarillas en interiores y que no se olvide que "el estado de alarma ha terminado, pero no el Covid".

Un verano en el que los distintos sectores comerciales de la comarca tienen depositadas sus esperanzas para impulsar la economía gracias al aumento de visitantes y a la apuesta clara de los distintos ayuntamientos de la zona por ofrecer una variada oferta cultural y de ocio que resulte como reclamo para un sector de la población que planea sus vacaciones estivales en función de la agenda de conciertos.

Eventos musicales que harán que este año sea el verano más prolífero de su historia reciente en cuanto a espectáculos visuales con la celebración de hasta cinco festivales con registros musicales muy variados, además de distintos ciclos y la programación de los propios chiringuitos de la zona.

Además, desde el Patronato de Turismo de Almuñécar y La Herradura han cerrado recientemente un acuerdo promocional con el operador online Logitravel para intentar captar al turista nacional y de proximidad que aún no tiene clara la elección del destino, con el fin de incrementar los niveles de ocupación. Y una de la plataformas más significativa a la hora de planificar las vacaciones y los viajes, Omio, también ha puesto sus ojos en Motril con la campaña "adopta un pueblo, adopta Motril".