Cyrille Aimée, la estrella del Jazz, que triunfa en Almuñécar

Una gran ovación se llevó la cantante francesa Cyrille Aimée tras su actuación de anoche en el 34º Festival Internacional de Jazz en la Costa, celebrado en el Parque El Majuelo de Almuñécar, y no es para menos. La francesa se ganó rápidamente al público asistente gracias a su gran simpatía, su dulzura y su fuerte dominio vocal.

La cantante, que estuvo acompañada en el escenario por el bajo, Lex Warshawsky; el pianista, David Torkanow; y el batería, Pedro Segundo, estrenó sobre el escenario sexitano 'I'll be seeing you', su último sencillo.

Aimée, en uno de los muchos momentos que interactuó con el público, explicó que cuando comenzó la pandemia se encontraba en Nueva Orleans, todo cerró y la ciudad se quedó sin música, algo que no lograba a entender ya que para ella, la ciudad sin la música es como "el jamón sin el queso", por lo que se fue a vivir a Costa Rica para construir una casa 100% responsable con el medio ambiente, ese fue su gran proyecto durante la pandemia además de aprender a tocar el ukelele barítono, con el que compuso 'Casita de piedra'.

Uno de los grandes momentos de la noche fue cuando la cantante interpretó 'Me gusta cuando callas', su particular versión del poema de Pablo Neruda, y para el que solicitó la ayuda del público para interpretarlo.

La actriz, compositora y vocalista, agradeció al festival de 'Jazz en la Costa' por apostar por este tipo de eventos y al público por seguir asistiendo a ver música en vivo.

Por otro lado, esta noche llega al Parque El Majuelo la actuación del dúo Richard Bona y Alfredo Rodríguez, y que ha levantado gran expectación entre los seguidores del mundo jazzístico.

Richard Bona es uno de los artistas que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea, el jazz o la música cubana. Ha sido señalado como el más genuino seguidor de Pastorius y ante él se han rendido estrellas tan diversas como Salif Keita, Manu Dibango, Paul Simon, Chucho Valdés, George Benson, Pat Metheny, Herbie Hancock, Brandford Marsalis o Mike Stern.

Junto a Bona estará el pianista cubano, Alfredo Rodríguez, que ha dibujado una arrolladora trayectoria musical llena de éxitos, siendo reclamado por luminarias como Wayne Shorter, Herbie Hancock y especialmente por su mentor Quince Jones. La propuesta de ambos es un sugerente viaje musical cargado de ritmo y belleza, de Cuba a África.

Y mañana será el momento de la poesía y el lirismo particular que Brad Mehldau expresa en sus interpretaciones y composiciones, que lo convierte en un pianista único, con voz propia, lejos de cualquier comparación con otros grandes pianistas del jazz actual. Porque domina con elegancia silencios, rinde homenajes a sus admirados Beatles o hace guiños a la más pura tradición jazzística y clásica.