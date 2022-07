Denuncian la gestión económica del Ayuntamiento de Motril por falta de servicios

Tras seis meses de la puesta en marcha del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Motril, que asciende a 56,077 millones de euros, Izquierda Unida - Equo denuncia que no garantiza la adecuada prestación de los servicios públicos municipales básicos.

Desde la coalición de izquierdas señalan que la falta de personal en dependencias municipales y en los servicios de mantenimiento de la ciudad, es evidente, con las correspondientes consecuencias negativas en la atención a la ciudadanía y en la situación de limpieza y mantenimiento de calles, plazas, parques y jardines donde –según denuncian sus vecinos–, en algunas de ellas, están proliferando las plagas de insectos y roedores.

Además, señalan que el presupuesto vigente no está permitiendo la realización de las inversiones necesarias en determinados servicios, como las bibliotecas –en las que no se renuevan los fondos ni se mejoran sus instalaciones– o en los parques infantiles –donde no se pueden instalar toldos para generar sombras en esos espacios por falta de disponibilidad presupuestaria– y en las instalaciones deportivas municipales, entre otros ejemplos.

La portavoz de IU-Equo, Inma Omiste, señala que "es necesario desmontar la falacia de la buena gestión económica del gobierno local de las derechas en Motril –ha señalado su portavoz, porque está basada, fundamentalmente, en propaganda e informaciones tramposas e interesadas para permitir que los responsables políticos del gobierno local presuman de una situación ideal, repleta de logros históricos, que poco tiene que ver con la realidad que efectivamente viven los vecinos y vecinas de Motril".

Omiste asegura que cuando el teniente de alcalde, Nicolás Navarro, presume de superávit en las cuentas municipales no dice a los vecinos que ese superávit anunciado no es un ahorro para las arcas municipales, ya que se trata de "un dinero presupuestado, pero no gastado" que no se queda en las arcas municipales y que, por lo tanto, no se puede utilizar en el futuro.

Añade que tampoco se está actuando con claridad con el asunto de la reducción de la deuda municipal, cuyo mérito exclusivo se está asignando el equipo de gobierno cuando a esta situación han contribuido los últimos gobiernos municipales y, fundamentalmente, los vecinos y vecinas, que han visto cómo durante estos años se han recortado los servicios públicos y los empleados municipales que han visto precarizadas sus condiciones de trabajo y sus derechos económicos y laborales como consecuencias de los planes de ajuste que se han aplicado.

La portavoz de IU-Equo, Inma Omiste, criticado asimismo la falta de previsión del gobierno local en la devolución de las plusvalías que están reclamando empresas y particulares tras la sentencia del Tribunal Constitucional que modifica la forma de calcular este impuesto municipal, y que está provocando una importante minoración en los ingresos estimados previstos en las cuentas municipales aprobadas en febrero de 2022.

Y califica como "muy preocupante" el funcionamiento del Ayuntamiento de Motril, donde se vive un día a día "muy complicado" tanto en lo que se refiere a la prestación de servicios a la ciudadanía como en lo que tiene que ver con su actividad interna que se ve lastrada por la falta de recursos en las distintas Áreas municipales, la desmotivación del personal y la ausencia del necesario compromiso político para asegurar la eficacia de los servicios públicos.

Entre las consecuencias negativas de esta situación destacan, entre otras, la falta de agentes de Policía Local en relación con las necesidades de la ciudad, como viene denunciando la Representación Legal de sus trabajadores y trabajadoras, las restricciones en el horario de atención al público del Punto Limpio municipal, las dificultades para mantener las instalaciones de la Charca de Suárez operativas, por la insuficiencia del personal, la dejadez en la limpieza y mantenimiento de parques y zonas ajardinadas en la ciudad y en la playa, o la saturación del Área de compras que está provocando el retraso en muchos procesos de contratación, como es el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio o la dilación en la elaboración de los necesarios pliegos de contratación para llevar a cabo diversas actuaciones de carácter externo.

Desde IU-Equo lamentan que el gobierno local rechace muchas de las propuestas de mejora de instalaciones o servicios municipales, que en forma de mociones le presenta su Grupo, a pesar de considerarlas razonables y sensatas, porque "no hay dinero para emprenderlas".