La Federación de Hostelería pide una solución "real" para terminar con los problemas en la Costa tras los temporales

La indignación por la situación que viven los vecinos de la Costa tras algunos temporales va en aumento. Empresarios, comerciantes, políticos y sociedad civil en general llevan tiempo reclamando una solución definitiva que termine de una vez por todas con el desgaste del frente litoral que se está experimentando en puntos concretos de la costa tras los diferentes temporales y que dejan riberas inundadas o playas sin arena, como recientemente ha ocurrido en Playa Granada.

Una situación que desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada llevan años reclamando a la Demarcación Provincial de Costas que ponga sobre la mesa una solución definitiva que termine con los problemas que se generan tras los temporales en el litoral granadino.

El presidente de la Federación, Gregorio García, pide a las administraciones que convoquen una reunión de forma urgente para realizar un seguimiento del proceso de construcción de los espigones, y solicita que se especifique un calendario público con los distintos pasos o trámites que se están realizando para tramitar una infraestructura "fundamental" para la provincia, ya que, hasta el momento, lo poco que se conoce es a través de declaraciones puntuales de responsables políticos.

García insiste en que se han perdido muchos años en Granada reivindicando infraestructuras necesarias como la conexión ferroviaria, conexiones de vuelos, sin embargo, "una de las joyas de nuestra corona", junto a la Alhambra, Sierra Nevada y el Palacio de Congresos, cuenta con un problema "endémico" y "vemos como nadie se preocupa de solucionar".

"Los operadores turísticos nos reclaman y nos denuncian que es imposible vender con total garantía un destino en el que está a merced de los caprichos del mar única y exclusivamente porque las administraciones y en concreto el Gobierno central lleva décadas sin realizar una obra fundamental y crítica para la defensa de nuestro litoral", explica García en referencia a la Costa Tropical.

Al hilo, asegura que no se cansarán de repetir que en Granada hacen falta políticos a la altura de las circunstancias. "Tenemos perfectamente diagnosticados cuáles son nuestros problemas, pero lamentablemente no tenemos a políticos capaces de tomar decisiones contundentes y sobretodo realistas". En relación a los distintos anuncios realizados por distintos ministros y secretarios de Estado a lo largo del tiempo que "prometen lo que luego no ejecutan" es el momento de que "el Gobierno de España ponga en un documento cuáles son los plazos y cuál es su compromiso real con la costa de Granada porque todos los empresarios de la Hostelería y el Turismo de la Costa Tropical y por supuesto desde la Federación de ámbito provincial, estamos demandando esta hoja de ruta concreta sobre esta infraestructura".

Desde el Ayuntamiento de Motril también reclaman una solución definitiva que pasa por la construcción de un espigón. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, lamenta que, pese a las distintas reuniones con los diferentes responsables, concentraciones y llamadas, siguen sin tener ninguna noticia al respecto ni se espera la construcción de este espigón necesario a corto plazo.

Además, incide que desde el Consistorio se han puesto los menos impedimentos posibles para que nunca se les achaque la responsabilidad del retraso del proyecto, siendo respetuosos, y actuando con lealtad institucional.

Por lo que instan al Gobierno a un "compromiso serio" para sacar de forma urgente a concurso la adjudicación de las obras para construir el espigón y terminar de una vez por todas con esta situación. En abril, el Gobierno anunció que el proyecto del espigón de Motril se encontraba en una fase muy avanzada, ya que podría estar listo entre 2022 y 2023. Lo último que se conoce sobre el tema es que el expediente del espigón que se pretende construir en la Punta del Santo, se encontraba en Madrid a la espera de una firma para poder sacar la licitación, tras terminar, de forma positiva, los distintos estudios de la Demarcación Provincial de Costas. Una vez que se firmase el documento y salga a licitación tendrá un plazo de seis meses para empezar la obra y otros seis para terminarla.

El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo, Gregorio García, insiste en que "es una vergüenza que las provincias limítrofes tengan sus espigones construidos protegiendo las costas y en Granada llevemos toda la vida reclamándolo y nadie se preocupes de realizar una obra definitiva y estable que no deje a la Costa Tropical sin playas en los momentos más importantes del año: Semana Santa y verano. Todos los años lo único que se hace es parchear la pérdida de las playas con tractores y maquinaria con un coste anual entorno a los 500.000 euros que son literalmente tirados al mar, porque al año siguiente se producen los mismos acontecimientos".

Y asegura que en la última reunión que la Federación mantuvo con la Subdelegación del Gobierno en Granada, a la que acudieron además representantes de los empresarios de la Costa e ingenieros de Costas, se mantuvo una tensa reunión por culpa de los espigones, donde se aseguró que "los espigones estaban concedidos, las obras de acondicionamiento estaban aprobadas", y, sin embargo, "seguimos preguntándonos para cuando su ejecución".

Una sensación de frustración y enfado que comparten numerosos empresarios en la Costa que ven como esta imagen negativa tras los temporales repercute directamente en las empresas turísticas.