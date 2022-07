El Gobierno refuerza con una inspectora veterinaria el control fronterizo del Puerto de Motril

Los pasajeros que utilicen el de Motril como punto de llegada o partida en sus viajes con el norte de Marruecos podrán viajar próximamente junto a sus mascotas gracias a la puesta en servicio de la Inspección de Sanidad. Se trata de una prestación muy demandada por los usuarios ya que hasta la fecha no podía hacerlo, y en muchos casos tenían que buscar un albergue o alguien con quien dejarlos durante los días de descanso.

Servicio que se incorpora al ya existente del Puesto de Control Fronterizo (PCF), ubicado en la dársena motrileña, y que cuenta además con un médico y una enfermera. Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada señalan que ahora es la Autoridad Portuaria, la que deberá solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y adecuar las instalaciones para la entrada y salida de mascotas.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, valora el anuncio de reforzar los servicios de inspección del puerto con una inspectora veterinaria de forma positiva porque "responde a un trabajo en base a la demanda planteada por los usuarios de las líneas marítimas regulares que viajan por Motril".

La puesta en marcha de este servicio no sólo dará respuesta a los viajeros que quieren realizar el recorrido con sus mascotas, tiene, además, una serie de tareas asignadas que pasan por la realización del control documental, control de identidad y control físico de productos de origen no animal (PONA) destinados al consumo humano procedentes de terceros países realizados en las Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías; prestar apoyo técnico y formación a la autoridad de control en las terminales de viajeros procedentes de terceros países y coordinarse con el Servicio de Aduanas en los Puntos de Entrada en el ámbito del control de los alimentos contenidos en los equipajes personales de viajeros internacionales; supervisión de procedimientos e instalaciones de empresas de recogida y eliminación de residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional (normativa SANDACH) en la dársena o la colaboración con otros organismos oficiales colegiados y no colegiados en el marco de la actividad llevada a cabo en el puerto de Motril, entre otras tareas.

Por otra parte, y mediante resolución de polivalencia de funciones, el servicio de veterinaria también podrá asumir otras funciones como el control de aguas, el control higiénico sanitario de las instalaciones y de los medios de transporte internacional, la inspección de botiquines o la emisión de certificados sanitarios.

Un servicio muy demandado sobre en estas fechas debido al gran volumen de personas que transitan por las instalaciones portuarias con la Operación Paso del Estrecho, que comenzó a desarrollarse el pasado 15 de junio y, en su operación salida, se mantendrá abierta hasta el 15 de agosto, mientras que la fase de retorno se producirá entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre.