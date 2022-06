Juan Marín pide al Gobierno central que apoye el proyecto de los espigones y las canalizaciones de Rules en la Costa

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, pide al Gobierno de España la implicación para sacar adelante dos proyectos necesarios para el desarrollo de la Costa de Granada, los proyectos de construcción de las canalizaciones de la Presa de Rules y la construcción de los espigones.

Marín, que se ha trasladado a Motril y Salobreña tras desplazarse al incendio de Pujerra (Málaga), solicita al Gobierno que respalde proyectos que son "imprescindibles" para la costa granadina como son la construcción de diferentes espigones, entre ellos el de Motril, para proteger las playas y que de esa forma no desaparezcan cada vez que hay un temporal, con el gasto que ello ocasiona.

De igual forma, indica que también debe de "apoyar" el proyecto de las canalizaciones de la presa de Rules y de esa forma garantizar "el abastecimiento de la población", como el riego de la comarca.

El candidato de Cs asegura que el futuro de la Costa Tropical es bueno, pese que ambos proyectos aún no se han materializado, "gracias a la realización y mejoras en infraestructuras" que se han realizado desde la Junta de Andalucía en los últimos años, que las han "hecho más competitivas y con mayores posibilidades". Unas mejoras que han venido dadas por proyectos impulsados o respaldados desde la propia Junta de Andalucía.

Además, considera que es necesario el trabajo conjunto de todas las administraciones para conseguir que dichos proyectos salgan adelante, pese a que el camino que falta por recorrer es aún extenso.

Por su parte, el teniente de alcalde de Turismo y Defensa del Litoral del Ayuntamiento de Motril y número dos de Cs por la provincia de Granada, José Lemos, destaca y agradece la inversión realizada en los últimos años en playas desde la Junta de Andalucía, algo que no había ocurrido en periodos anteriores, y que ha servido para que comience a despegar y a notarse en los servicios que se prestan.

Lemos resalta el trabajo de la Junta y de la Delegación de Turismo, con Gustavo Rodríguez a la cabeza, que "ha hecho un trabajo impecable en la provincia". "La Junta nunca antes había invertido tanto dinero en Motril, ni en turismo ni en educación ni en sanidad como ahora". Y recalca los buenos resultados que está dando la Senda del Litoral de Motril, que tras un año desde su puesta en funcionamiento, y que "pese a ser una infraestructura muy sencilla, la gente la ha cogido con mucho entusiasmo para hacer deporte y disfrutar del mar, tenemos que seguir apostando por desarrollar los destinos de manera cuidadosa con el medio ambiente y fomentando el deporte y el disfrutar de nuestros espacios naturales".

Además, recalca que llevan años reclamando los "famosos espigones", ya que "en otros municipios de España tienen ya su tercera generación de espigones, y nosotros estamos esperando una demanda histórica que nunca ha podido hacerse realidad. Hemos conocido hace poco que la Junta de Andalucía ha aprobado el estudio de viabilidad del puerto deportivo que va aquí ubicado en Playa Granada, se están haciendo los deberes y lo único que nos falta es que realicen nuestras infraestructuras, llevamos esperando más de 20 años a la presa de Rules", por todo ello se pregunta que "cuántos años vamos a estar los andaluces esperando a que los derechos de los ciudadanos de Andalucía se sigan negociando en Madrid en mesas donde hay personas con otros intereses".

Con las vistas puestas en el 19J

El candidato andaluz del partido liberal considera que el trabajo realizado por Ciudadanos en los últimos años en la Junta de Andalucía será valorado por los andaluces, quienes conocen los que han estado gestionando en la administración para facilitar muchas de las inversiones que se han realizado en Andalucía, y por consiguiente la generación de empleo. Un trabajo del que se siente orgulloso y que espera que el próximo 19 de junio sea reconocido en las urnas.

En este sentido, se siente esperanzado de que los andaluces le den una "vuelta" a las encuestas publicadas hasta la fecha ya que "todo el mundo sabe que el voto de Ciudadanos no fue sólo útil, sino que ha sido decisivo para que el cambio se pudiera producir".

Marín se muestra tajante en relación a los posibles pactos de gobierno. "Quiero repetir Gobierno con el PP, con el PSOE del señor Sánchez, porque el que gobierna no es Espadas, no se puede llegar a ningún acuerdo, está maltratando esta tierra permanentemente, lo hemos visto con el PIB, las inversiones de los fondos europeos, la distribución de recursos, cada vez que hay que repartir Andalucía pierde, y encima quiere subirnos los impuestos, devolver sucesiones y donaciones, es dar un paso atrás y no estamos dispuestos".

Y prosigue añadiendo que, en el extremo contrario, con Vox no puedo llegar a ningún acuerdo, "no podemos gobernar con alguien que no cree en esta tierra, que la quiere utilizar como trampolín para llegar a la Moncloa. No se puede llegar a acuerdos con alguien que no respeta siquiera las leyes, están diciendo que van a devolver a los inmigrantes en caliente, cuando hay una ley internacional y una nacional que lo impide, es muy complicado llegar a acuerdos con estos grupos que realmente lo único que persiguen es utilizar a Andalucía como un granero de votos para alcanzar el sillón de la Moncloa o como un trampolín o un campo de experimento".