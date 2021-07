El músico Kenny Barron y su cuarteto All star triunfan en el Jazz en la Costa

El público del Festival Internacional de Jazz en la Costa se rindió anoche tras la magestuosa actuación del pianista Kenny Barron y su cuarteto All star, formado por Steve Nelson (vibráfono), Peter Washington (contrabajo) y Johnathan Blake (batería).

En un marco inigualable como es el Parque El Majuelo de Almuñécar, el pianista de Filadelfia demostró su virtuosismo de la mejor tradición del piano-jazz, y deleitó a un público entregado que lo ovacionó durante varios minutos tras varias piezas musicales con solos de piano y batería.

Y es que, además de Barron, uno de los grandes protagonistas de la noche fue el portentoso bateristas Johnathan Blake, que derrochó fuerza y maestría con las baquetas. La banda realizó un intermitente homenaje a Thelonius Monk, con una perfecta sincronía, despidiendo el concierto el pianista solo con un recuerdo al feliz tándem compositor formado por Duke Ellington y Billy Strayhorn. Como en la noche anterior, el público despidió al equipo el veterano músico con una larga ovación puesto en pie.

Barron fue el primer artista, en 2012, reconocido con la medalla de la ciudad y con su firma labrada en el Bulevar del Jazz, ubicado en el mismo Parque El Majuelo donde se realizan los conciertos.

Por otro lado, esta noche es el turno de la cantante francesa Cyrille Aimée, que estrenará su último disco sencillo I’ll be seeing you (junio 2021).

Cyrille Aimée estará acompañada en el escenario por: Lex Warshawsky (bajo), David Torkanowsky (piano). Pedro Segundo (batería). Actriz, compositora y vocalista, Cyrille nace en Samois-sur-Seine, un pequeño pueblo que acoge cada año el prestigioso Festival de Jazz de Django Reinhardt. Acontecimiento que descubre en Aimée las sensaciones del jazz gitano (jazz manouche), como música y como modo de vida, enriqueciendo su cromática paleta musical, ya influenciada por las aportaciones musicales de un padre francés y una madre dominicana.