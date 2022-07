Llenos técnicos, calor y espectáculos: la Costa inicia oficialmente el verano

La imagen se repite a lo largo del litoral. Risas, el sonido de las palas de madera de dos chiquillos que juegan en la orilla se entremezcla con el chapoteo de un grupo de jóvenes que intentan subirse a un hidropedal antes de dirigirse unos metros más adentro para tirarse por el tobogán, madres cubriendo de protector solar a lo más pequeños porque "los días nublados son los peores", el cambio frenético de música de varias amigas que buscan la canción perfecta para subir una foto recién hecha para demostrar que están en la playa, también algún que otro grito de familia advirtiendo a la prole que no se muevan de la orilla. La Costa Tropical ha iniciado oficialmente la temporada fuerte del verano con la ilusión de hosteleros y hoteleros en que sea el año de la recuperación.

Un verano en el que los ayuntamientos y el sector turístico han programado multitud de actividades o de excursiones para no tener tiempo para aburrirse y que el usuario y turista se quede con ganas de volver a disfrutar de sus vacaciones en la Costa granadina. Se tienen depositadas muchas esperanzas para que resulte el motor de la economía comarcal y a la vez el tirón necesario para la creación de empleo en toda la provincia a pesar del encarecimiento de las materias primas que están afectado al sector hostelero.

Según los primeros datos, y a la vista de la gran afluencia de personas en playas, calles, bares y tiendas, el sector turístico está teniendo una evolución positiva gracias al número de reservas en hoteles y apartamentos turísticos. La gente tenía ganas de vacaciones y eso se ha notado.

El presidente de los hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, señala que, pese a que las reservas están siendo de "ultimísima hora", como ya viene siendo habitual, "el destino Costa Tropical está muy consolidado a nivel nacional, por lo que las previsiones de este verano son bastante buenas". En este sentido, reseña que la primera quincena de julio se sitúa por encima del 80% de ocupación, "incluso los fines de semana se puede conseguir un lleno técnico, sino en casi la totalidad de los hoteles, si en el 70% de ellos".

Cifras que pueden variar de un día a otro, pero que hacen presagiar que "este verano será excepcional, donde se llegarán a las cifras de 2019, incluso, si no hay sorpresas de última hora y todo va como hasta el momento, podríamos hablar de cifras record", añade Megías.

El turismo de la costa granadina es preferentemente nacional, aunque cada vez se deja ver más el extranjero, lo cierto es que en los meses de julio y agosto el 90% del turista que elige este destino para pasar sus vacaciones es español, con mayor protagonismo de Andalucía, Madrid y Barcelona.

A pesar de la incertidumbre generada por el coronavirus y por las restricciones, lo cierto que basándose en la influencia del turismo residencial o de segunda vivienda que predomina en muchos puntos de la Costa Tropical, la comarca encara un verano con optimismo y con unas expectativas muy positivas.

Una recuperación que los empresarios de hostelería de playas también están notando desde hace varias semanas. No es raro ver largas colas en bares y chiringuitos para conseguir una mesa, sobre todo en fin de semana, en algunos establecimientos, incluso, ya no atienden clientes sin reserva en los días fuertes para no verse desbordados.

El presidente de la asociación de chiringuitos y empresarios de playas, Francisco Trujillo, señala que las expectativas son buenas para julio y agosto "pero eso es algo normal, si estos dos meses fuertes de verano no fuesen buenos serían una catástrofe para el sector en la costa, lo que sí nos gustaría es que septiembre y octubre fuesen buenos también como otros años para poder decir que hemos salido definitivamente del parón COVID", algo que aún no tiene muy claro y por lo que tendrán que esperar.

"Solo esperamos que sea un verano bueno de turismo para poder asumir el sobrecoste que hay con la electricidad, el aceite de girasol, las harinas y en multitud de alimentos que han encarecido sus precios", lamenta Trujillo, quien asegura que pese a que se está experimentando un aumento en el número de personas que vienen a disfrutar de la Costa Tropical y de la gastronomía en las playas y chiringuitos, "los beneficios de los hosteleros ha caído en picado".

En este sentido, indica que los establecimientos han tenido que subir un poco sus precios para poder afrontar los gastos, pero ni de lejos se acerca a la subida real que tendrían que experimentar los precios, "la materia prima con la que trabajamos está subiendo muchísimo, los precios se están disparando y como es lógico no podemos reflejarlo de la misma forma en la carta porque el cliente tampoco puede asumirlo".

Subida de precios que hace replantearse a más de uno el irse de vacaciones. Pero la Costa Tropical presenta una extensa oferta de ocio para realizar tanto en familia como con amigos para olvidarse, dentro de las posibilidades, del aumento del coste.

Actividades acuáticas, de senderismo y aventura, turismo cultural o de ocio descubriendo los distintos castillos o fortalezas con las que se cuenta en la comarca, entre el que están el árabe de Salobreña, San Miguel de Almuñécar, el Castillejo de Los Guájares o las fortalezas defensivas de Carchuna o La Rábita. Descubrir los encantos del conocido como 'Generalife chico' o 'Jardín de los sentidos' de Vélez de Benaudalla, o la gran diversidad de flora y fauna con la que se cuenta en la Reserva Natural de la Charca de Suárez en Motril, considerada como uno de los humedales más importante de Andalucía, y que cada día es más atractivo y visitable. Y sin olvidar el sinfín de conciertos y actuaciones programados a lo largo y ancho de la Costa Tropical para que vecinos y visitantes disfruten de un verano con aires de normalidad.