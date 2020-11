Motril critica la ausencia de partidas para los espigones de la Costa de Granada y las canalizaciones de Rules

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro anunció que el Ayuntamiento presentará enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 "para tratar de conseguir inversiones reales para las defensas del litoral y las canalizaciones de la presa de Rules". La regidora pidió una rectificación al Gobierno para que "no siga castigando a la Costa Tropical y a los motrileños" y que recojan partidas para estas inversiones con las que se generará "riqueza y trabajo".

García Chamorro mostró su decepción con el borrador de estos Presupuestos pese a ser "esperados" ante la actual una situación del país y que "debían ser la punta de lanza del futuro desarrollo y la creación de empleo" en Motril y la Comarca, afirmó. Para la alcaldesa, el Gobierno pone "cero euros" para el proyecto de construcción de las defensas del litoral motrileño, que debía marcar "el futuro desarrollo turístico de Motril", y recordó que el compromiso adquirido por la Administración central a principios de este mismo año era la construcción de un único espigón en la Punta del Santo (frente a los compromisos anteriores de instalar hasta cinco defensas) y, sin embargo, el actual borrador no reflejan ninguna consignación presupuestaria para esta estructura. Los 100.000 euros que aparecen dedicados a tal efecto le parecen una "cantidad irrisoria". "¿De qué sirven las importantes inversiones que está realizando el Ayuntamiento en el mantenimiento de las playas durante todo el año, si al final el espigón no se llega a ejecutar?", se preguntó García Chamorro.

La regidora también ha mostrado su preocupación por la agricultura como principal sector productivo de la ciudad y el primer generador de puestos de trabajo de Motril, después de que no se recojan inversiones para las conducciones de la presa de Rules. Para García Chamorro las explicaciones ofrecidas por el Partido Socialista son "una carambola contable", según la cual los 50 millones de euros comprometidos para el primer tramo de las canalizaciones se encuentran incluidos en una partida genérica. "Nosotros no lo vemos por ninguna parte y estamos convencidos de que, para que los proyectos se ejecuten, tienen que aparecer las partidas presupuestarias con nombre y apellidos", ha advertido la alcaldesa.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Agricultura, Antonio Escámez, ha asegurado en nombre de la formación Más Motril que la consignación de 100.000 euros para el arreglo de playas "no es tomarnos el pelo; es ir un poco más allá" y no ha dudado en acusar el Gobierno central de "ningunear" a los motrileños. Escámez ha denunciado el agravio que supone la inclusión de partidas para el ferrocarril en la capital y la segunda circunvalación de la capital, mientras que no se recogen inversiones ni para "la falacia del puerto de Motril a Granada" ni para la red viaria de la ciudad. El portavoz de Más Motril ha instado finalmente al grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento a trasladar sus mociones y peticiones de nuevas infraestructuras a "su partido político" en Madrid, que es "quien tiene que refrendar esas mociones y no hace absolutamente nada".

El teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Urbanístico del Litoral, José Lemos, de Ciudadanos, ha coincidido en señalar la nula inversión estatal en Motril y la provincia de Granada en comparación con otras localidades que sí contarán con fondos para desaladoras y espigones. Lemos ha pedido una reflexión sobre "qué está fallando para que se aísle a una comarca con tanta riqueza" y ha recordado el principio redistributivo de la riqueza entre ciudadanos y regiones que debe marcar la confección de los Presupuestos Generales del Estado. El portavoz de Ciudadanos ha asegurado que no existe otra infraestructura en España que, "con menos inversión, repercuta en tanta riqueza, empleo y desarrollo como la presa de Rules", que –según ha dicho- generaría 15.000 nuevos puestos de trabajo. Finalmente, Lemos ha hecho una llamada a la "unidad política y social" de toda la ciudad para reclamar "nuestro futuro".