Motril pide al Gobierno "compromiso" para realizar de forma urgente el espigón tras el último temporal

Temporal tras temporal, los vecinos de Motril observan con resignación como su frente litoral se desgasta con el paso del tiempo. Playas inundadas, arenales que aparecen y desaparecen y toneladas de camiones con arena que se tiran para intentar arreglar los desperfectos temporada tras temporada. Llevan años reclamando la construcción de un espigón que sirva como resguardo y, evitar así la constante pérdida de arena de la playa que deja al descubierto grandes piedras, o dificulta el propio acceso a la ribera.

Las inclemencias meteorológicas no entienden de épocas del año, por eso, cuando el temporal de Poniente aparece en verano y se lleva consigo prácticamente una playa, como ha pasado estos días en la zona de Playa Granada, vecinos y veraneantes se resignan a buscar un sitio en la zona que no ha sido afectada para continuar disfrutando de esta ribera. No es nada nuevo, pero el Ayuntamiento de Motril ya está cansado, pese a las numerosas reivindicaciones, protestas y reuniones mantenidas con las distintas administraciones, que no se realice una solución definitiva.

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, lamenta que desde el Consistorio "hemos llevado propuestas a Pleno, hemos participado en concentraciones organizadas por la Plataforma por las Infraestructuras, hemos llamado y nos hemos reunido con los diferentes responsables y seguimos sin noticias ni perspectivas para la construcción de este espigón imprescindible", e incide en que "Motril necesita sus espigones ya".

García Chamorro reseña que pese a que existía un proyecto de 27 millones de euros para construir un espigón, finalmente se quedó en ocho aproximadamente, y desde el Consistorio motrileño "se han intentado poner los menos impedimentos posibles para que nunca se nos achaque la responsabilidad del retraso del proyecto, hemos sido respetuosos, hemos actuado con lealtad institucional a pesar de la reducción que nos han hecho para la inversión de un proyecto que es fundamental para nuestro litoral".

Por su parte, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral, José Lemos, señala que "es una pena que un temporal que no ha sido especialmente fuerte haya arrasado otra vez con toda la playa y, además, en plena temporada de verano. No nos queda otra que volver a reclamar lo que se nos debe desde hace décadas, los espigones. Si el proyecto, presupuesto, todas las subsanaciones están ya terminadas como han dicho desde las diferentes administraciones, solo nos queda esperar a que sea una realidad lo antes posible".

Lemos insiste en que "después de estar más de 40 años sin que se invierta en nuestro litoral, es el momento de que se haga un compromiso en firme, teniendo en cuenta que se tiene la financiación y el proyecto preparado desde hace meses y que lo único que requiere es que se saque a concurso la adjudicación de las escolleras previstas. Está claro que a los motrileños nunca nos tratan con igualdad de condiciones y esto no solo daña nuestra imagen turística, sino que afecta al desarrollo sostenible que estamos teniendo por la falta de una infraestructura tan básica como un espigón".

Motivo por el que los responsables municipales instan al Gobierno un "compromiso serio" para sacar de forma urgente a concurso la adjudicación de las obras para construir el espigón y terminar de una vez por todas con esta situación.

En abril, el Gobierno anunció que el proyecto del espigón de Motril se encontraba en una fase muy avanzada, ya que podría estar listo entre 2022 y 2023. Lo último que se conoce sobre el tema es que el expediente del espigón que se pretende construir en la Punta del Santo, se encontraba en Madrid a la espera de una firma para poder sacar la licitación, tras terminar, de forma positiva, los distintos estudios de la Demarcación Provincial de Costas. Una vez que se firmase el documento y salga a licitación tendrá un plazo de seis meses para empezar la obra y otros seis para terminarla.