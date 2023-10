El PP pide al Gobierno que "se deje de excusas" y acometa las obras de los espigones en la Costa

El diputado del PP en el Congreso Carlos Rojas ha instado al Gobierno central a que explique qué hechos han motivado el retraso en la evacuación del preceptivo informe de la Abogacía del Estado para sacar a concurso la construcción de un espigón en la playa granadina de Motril en el paraje de Punta del Santo, y ha pedido al Ejecutivo que "se deje de "excusas" y acometa de una vez las obras de los espigones.

El popular ha registrado una pregunta en la Cámara Baja con el fin de conocer los motivos por los que se retrasa la construcción de dicho espigón en el Paraje de Punta de Santo en la Costa granadina. "El Gobierno central tiene una deuda con Motril y con Granada en muchas infraestructuras, y una de ellas es empezar los espigones de la Costa que son fundamentales para la defensa de las playas y que al final suponen que Motril sea más competitivo. La construcción de los espigones es una inversión de futuro que el Gobierno tiene la obligación de ejecutar".

Carlos Rojas ha remarcado que "son muchos años de Gobierno de Pedro Sánchez y dijo cuando entró que iba a hacer los espigones, los diputados socialistas en Granada así lo dijeron, eran un compromiso del PSOE y de ese compromiso no queda nada , han pasado cinco años y los espigones no han empezado a andar". Es por todo ello, ha dicho Rojas que, "exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga ya en marcha el espigón de la Punta del Santo y los demás espigones que necesitan las playas de Granada".

"Es imprescindible que se comience ahora la obra, es una obra que no se puede hacer ni en primavera ni en verano, se tiene que hacer ahora y llevamos mucho tiempo esperando este proyecto y siempre son excusas por parte del Gobierno, la ultima es que faltaba un informe de la Abogacía del Estado", ha agregado Carlos Rojas.

En la misma línea la senadora popular, Inmaculada Hernández, ha reivindicado el papel del Grupo Popular en el Senado en defensa de los espigones, afeando al Gobierno de Sánchez que "después de muchos años ha sido incapaz que llevar a cabo un proyecto tan importante para la Costa Tropical".

Por su parte la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro se queja de la falta de previsión para poner en marcha un proyecto tan necesario para el futuro desarrollo de Motril. "No hay datos, no hay previsión, no hay plazos, por lo que reiteramos que el Gobierno central al igual que para otras cuestiones no está en funciones para esta tampoco y que se licite la construcción lo antes posible, pues cada minuto que pasaMotril pierde".