El PP exigen que los PGE reflejen una partida para los espigones de la Costa

El diputado nacional del Partido Popular por Granada, Carlos Rojas, ha exigido al Gobierno central que "deje de dar la espalda" a los vecinos de la costa tras confirmarse que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 no contemplan, ni "un solo euro para los espigones de la Costa Tropical".

"Los PGE son un nuevo engaño a Granada y nuestro litoral porque no recogen las inversiones que necesita nuestra provincia para crecer y salir adelante", ha manifestado este viernes Rojas anunciando que "desde el Partido Popular vamos a dar la batalla" con iniciativas en las Cámaras y mociones en los ayuntamientos para reivindicar infraestructuras clave para la comarca.

Al hilo, el popular ha manifestado que la ausencia de partidas para los espigones en los presupuestos supone un agravio al ser "fundamentales para el crecimiento turístico y la sostenibilidad de nuestro litoral y la historia se repite", y ha recordado que "estamos ante unas obras que llevan años prometiendo por parte del Partido Socialista. Han sido 5 años perdidos del Gobierno de Pedro Sánchez y no hay ni un espigón puesto en la costa de Granada. Estos PGE nos confirman que el Gobierno sigue en su línea y que no tiene intención de acometer esta infraestructura. Les da igual, no apuestan por la provincia de Granada".

Es por ello que ha reafirmado la hoja de ruta del Partido Popular que va a reivindicar esta partida en las diferentes instituciones "para que cuanto antes comiencen estas obras fundamentales para el crecimiento dela comarca".

Por otra parte, la presidenta local del PP y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha mostrado el malestar tras conocer la letra pequeña del proyecto de Presupuestos porque "teníamos muchas esperanzas de que recogieran todas esas inversiones que entendemos que son necesarias para el desarrollo a corto y medio plazo. Hoy ponemos de manifiesto nuestra indignación porque en estas cuentas el PSOE no recoge ni un solo céntimo para la construcción de la defensa de nuestras playas".

Declaraciones que ambos han realizado en la Punta del Santo donde ha recordado como el Gobierno presentó un proyecto donde iban dos espigones y varios sumergidos por un valor estimado de 30 millones "y hemos ido viendo cómo se iba reduciendo la inversión hasta finalmente en quedar en un solo espigón de 3-4 millones. Pues ni siquiera eso aparece en los PGE".

García Chamorro ha indicado que "lo que no aparece, no existe y difícilmente se puede llevar a cabo", y hareivindicando al Partido Socialista de Motril "que haga un esfuerzo y reclamen a sus compañeros en el Gobierno que estas partidas se vean reflejadas para la defensa de nuestras playas" y no sigan dando la espalda ni a los vecinos de Motril y al sector turístico.