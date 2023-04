El PSOE pide al Ayuntamiento de Motril un plan de limpieza urgente para eliminar la cera de Semana Santa de las calles

El PSOE reclama a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, la puesta en marcha, cuanto antes, de un plan especial de limpieza y baldeo para quitar la cera de la Semana Santa en todas las calles y plazas afectadas de la ciudad.

El concejal socialista Gregorio Morales ha hecho esta petición después de comprobar que aún no se ha quitado la cera de los desfiles procesionales y se ha hecho eco de las denuncias en redes sociales de vecinos que se han caído o han tenido resbalones o cuyos coches patinan y chirrían cuando pasan por las grandes manchas de cera que aún hay en el asfalto y el adoquinado.

"Ha pasado más de una semana y en las calles y las plazas de Motril sigue habiendo mucha cera. Es una situación peligrosa, que ha causado caídas, y que se podrían evitar si Luisa García Chamorro hubiera hecho su trabajo y, después de las procesiones, hubiera tenido preparado un plan especial de limpieza, como sí han hecho en otros municipios de nuestro alrededor", ha recordado.

Morales ha incidido en que este es "un nuevo ejemplo de mala gestión, no ha sido previsora, no ha tenido en cuenta que después de los desfiles procesionales, hay que quitar la cera porque, si no, luego es peor", al hilo ha subrayado que García Chamorro está "muy preocupada por sus líos judiciales y únicamente le interesa la propaganda. Tira el dinero en su promoción personal y en otras cosas, en vez de invertir en el Servicio Municipal de Limpieza, dotándolo de más recursos y maquinaria".

El socialista ha añadido que retirar la cera requiere una actuación extraordinaria. "Lo sabe del año pasado, cuando también se durmió en los laureles. Desafortunadamente, nada de esto ha tenido en cuenta Luisa García Chamorro y ahora hay lugares como la plaza de España y la calle San Rafael, donde encima han recolocado los maceteros sin quitar la cera, y la calle Puerta Granada o la calle Emilio Moré, donde los regueros de cera estarán por mucho tiempo".