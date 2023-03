El PSOE presenta a su candidata, Flor Almón, para la alcaldía de Motril

El PSOE de Motril ha presentado a su candidata a las elecciones municipales, Flor Almón. La candidata socialista presentó, arropada por el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y el secretario provincial y presidente de Diputación, Pepe Entrena, al equipo de hombres y mujeres con el que está convencida de recuperar la gestión del Ayuntamiento para la gente, "con un equipo de personas cuya fuerza es el trabajo y la honradez; la sinceridad y la cercanía".

Almón agradeció, en el acto en el que Antonio Bueno y Lucía Fernández presentaron a la candidata, "el apoyo de tantísimos motrileños y motrileñas que quisieron estar, la tarde del sábado, dando calor a un equipo de buenas personas, ilusionado, comprometido y con muchas ganas de trabajar por y para Motril".

"Gracias a tanta buena gente que hay hoy aquí, a Juan y Pepe, cuya presencia tiene un significado muy especial. Ratifica que se unen a nuestra fuerza. Y que nos van a seguir abriendo puertas. Porque ellos son nuestras llaves para entrar en los despachos de Sevilla y de Madrid. Y, como no, a los representantes de asociaciones e instituciones de Motril como Aecost, la Plataforma por las Infraestructuras, el Aula de Pensamiento, el Ateneo o los regantes, por estar hoy aquí acompañándonos y dándonos fuerza. Porque, todos, sois imprescindibles para no perder el rumbo. Para no perder el pulso de la realidad motrileña", argumentó.

Flor Almón afirmó que Motril es capital "y el principal capital que tiene Motril es su gente. Todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que están fuera".

"Es absolutamente capital unir todas esas individualidades. La fuerza de Motril está en cada uno de nosotros si vamos juntos. La unión hace la fuerza y necesitamos una alcaldesa que una, que inspire confianza, que tenga credibilidad y el aprecio de su pueblo. Porque necesitamos unir sociedad y política. Ir juntos y sentirnos cómodos trabajando juntos. Alcanzar los grandes retos de las infraestructuras requieren de muchas personas implicadas en distintos niveles. Motril necesita que su destino se forje con consenso político y de la mano del tejido económico y social", aseguró.

Además, la candidata quiso añadir que ofrece "la credibilidad de palabras cumplidas en mis cuatro años de gobierno. Cuatro años fructíferos donde conseguimos subvenciones millonarias que hoy desgraciadamente se pierden. Obras de justicia para barrios abandonados. Obras necesarias e importantes como la reforma integral de la calle ancha o el saneamiento de las arcas del ayuntamiento que ha permitido la vuelta de proveedores motrileños", argumentó.

"El presente nos espera y el futuro está plagado de oportunidades que vamos a aprovechar juntos", aseveró Almón, que renovó su "compromiso inquebrantable con las infraestructuras y con los intereses de Motril, incluso por encima de mi queridísimo partido. Ofrezco confianza en mi persona y en todos y cada uno de vosotros y vosotras. Así podremos avanzar más rápido y sin miedo a traiciones que ralentizan el paso".

"Estoy absolutamente convencida de que somos la mejor y única opción para esta ciudad. Porque queremos un Motril mejorado y real, tan real como cada uno de los candidatos y candidatas, tan real como yo: una hija de una ama de casa y de un electricista de la calle Ancha que soñó con ser alcaldesa y lo fue. Como para todos y cada uno de quienes conforman mi lista. Para ellos, como para mí, ser socialista es ser humilde, honrado, sincero y trabajador. Para nosotros ser concejal socialista es compromiso y verdad. El próximo 28 de mayo Motril tiene que florecer porque le toca, porque es de justicia. Porque le hace falta. Motril lo merece y nosotros lo vamos a hacer posible", subrayó

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha aseverado que el proyecto político que representa Flor Almón "va a hacer historia porque hay personas comprometidas, como tú y tu equipo, que en circunstancias difíciles saben cuál es su objetivo y cómo conseguirlo. Eso vamos a hacer de manera conjunta ahora y a partir del 28 de mayo".

Espadas la ha calificado como "persona experimentada, rigurosa, con una sonrisa permanente pero contundente, consciente de que en política hay que llegar a acuerdos y que nunca ha tirado la toalla. Prueba, a su juicio, de su férreo compromiso".

Tras destacar la importancia del comercio o los servicios públicos en el municipio, como la sanidad, Espadas ha abogado por administraciones "que colaboren con los ayuntamientos que son el pilar básico de una democracia. Es importante tener una voz amiga en ellas, así como la determinación para sacar proyectos adelante como tiene Flor con las infraestructuras o el agua, tan necesarios en esta Comarca y en los que se ha empleado a fondo para buscar soluciones y alcanzar consensos".

Así, Espadas ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la presa de Rules y se ha mostrado esperanzado de que "la Junta también le dé el empuje necesario".

Por su parte, Pepe Entrena ha señalado que Motril "necesita futuro, el mismo que representa el PSOE. Nunca hemos dejado de trabajar por este municipio y demostrar nuestra capacidad de trabajo y de reivindicación cuando se trata de demandar los proyectos y las infraestructuras necesarias"

A eso, según ha subrayado, hay que sumarle "la fuerza, el torbellino de ideas y la energía arrolladora de Flor Almón, que aúna experiencia de gobierno por haber estado al frente del Ayuntamiento, el conocimiento de sus vecinos y los barrios que ha sumado en estos cuatro años y muchas ganas de trabajar para mimar a la ciudadanía y hacer de Motril, un lugar mejor y más grande".

"Una combinación perfecta para, junto al equipo que le acompaña, desplegar un proyecto transformador y renovado", ha subrayado Entrena, que ha asegurado tener mucha confianza del trabajo que van a realizar al frente de la alcaldía motrileña.