El PSOE pide el voto el 23J para “continuar y avanzar en las infraestructuras que la Costa necesita y que no se pare nada”

El secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado, Pepe Entrena, y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, han pedido el voto el 23J para "continuar y avanzar durante los próximos cuatro años en los proyectos que la Costa Tropical necesita y que no se pare nada".



"Queremos seguir trabajando como lo hemos hecho desde el Gobierno de España, servir a la ciudadanía y conseguir los objetivos, por eso hacemos un llamamiento a un voto de confianza por lo que consideramos

justo, tras haber dado pasos importantes en estos cincos años en asuntos como las canalizaciones de Béznar-Rules o la protección de litoral", han manifestado.



En un encuentro en Motril con representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) y de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa y los candidatos al Senado Elvira Ramón y Alejandro Zubeldia, la secretaria general del PSOE de Motril, Flor Almón; Entrena ha aseverado que en la próxima

legislatura su formación se compromete a "seguir trabajando desde el Gobierno de España para continuar el desarrollo y la modernización de la Costa, una comarca con muchas potencialidades y que tiene que mucho que aportar al contexto provincial y andaluz".



"En estos años, el Gobierno de España ha dado un impulso decisivo y sin precedentes a las infraestructuras pendientes para que arranquen las obras y no como durante los siete años del PP que no hizo nada ni Carlos

Rojas alzó la voz como lo hace ahora”, ha dicho Entrena en su repaso al trabajo realizado estos años en la comarca y ha enumerado los desglosados de la Presa de Rules -que además de la licitación del 9 y el avance del 3, hay una propuesta de planificación del resto de conducciones-, el Plan de Protección del Litoral cuya tramitación medioambiental es lenta pero que ya cuenta con el espigón de Motril aprobado o el futuro proyecto del tren Granada-Motril.



"Seguiremos incidiendo en estos proyectos con el inconformismo que nos caracteriza", ha aseverado tras subrayar que "pondremos mucho interés desde lo público a la gestión del agua, un bien fundamental para el

desarrollo de la Costa. El agua no tiene que quedar solo en manos de quien pueda pagarla, debe estar al servicio de los territorios donde se encuentra o en los que tengan necesidad de abastecimiento y regadíos.

Queremos que haya igualdad entre los territorios, por lo que es necesario que se realice una planificación desde las administraciones".



En materia agrícola, el PSOE se compromete a seguir impulsando medidas, que abunden en el carácter sostenible de esta actividad, para "hacer de las empresas y cooperativas instrumentos más potentes, fomentando el asociacionismo, con la idea de que este sector tenga mayor potencia en mercados internacionales y los agricultores tengan una renta adecuada".



Entrena, que ha considerado necesaria la colaboración y el trabajo conjunto entre administraciones, empresarios, trabajadores y sindicatos, ha apostado en el ámbito turístico por seguir trabajando para su

desestacionalización. "Es necesario que haya turismo todo el año porque contribuye a generar empleo de calidad, un objetivo para el que tenemos que aprovechar elementos como la cultura, el patrimonio o la actividad deportiva".



Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha advertido de que "la calidad, el uso y la planificación del agua van a ser la clave" de los próximos años. "Viene el momento de saber que tenemos que gestionar con mucha cabeza ese recurso", ha sostenido, dado que, en épocas de sequías prolongadas, “"era un elemento estratégico para la economía y para la vida de la gente".



En relación a Entrena, Espadas ha afirmado que refleja "el compromiso del PSOE con las infraestructuras" y el haber sabido "desbloquear lo que llevaba 20 años bloqueado". "Aunque nos quede camino por andar, lo más difícil se ha conseguido en esta legislatura", con un Gobierno "comprometido por cohesionar y desarrollar el territorio de forma equilibrada" y compensando "déficits históricos".



Para Espadas, el protagonismo de Entrena en la resolución de asuntos importantes para Granada se ha combinado con la responsabilidad del Gobierno licitando proyectos como Rules o los Espigones. Por ello, ha

demandado el voto para los socialistas que han peleado por los intereses de los granadinos y han sido "correa de transmisión" de quienes necesitaban ser escuchados.